El TSJC paraliza acciones legales de Vox contra la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denegado la admisión a trámite de la querella de Vox y las denuncias de Convivencia Cívica Catalana y el líder de Cs Carlos Carrizosa contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà, además del resto del Govern, por la aprobación del decreto ley de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a los encausados por la acción exterior de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas.

Según el TSJC, la actuación no supone ningún delito de prevaricación ni malversación de fondos públicos, como pretendían las acusaciones. La fiscalía también se opuso a la admisión a trámite del caso. Los magistrados, siguiendo los argumentos de la fiscalía, consideran que la Generalitat “sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su regreso.

Sólo se podría perseguir a los miembros del Gobierno si el aval se ejecuta y luego no se pide su regreso. El posible delito de prevaricación administrativa también debería descartarse, según el tribunal, porque el gobierno no sólo es un órgano administrativo sino político y constitucional, y sus actos políticos y legislativos, como el decreto ley de julio sobre los avales, no pueden ser perseguidos penalmente por prevaricación por no ser simples resoluciones administrativas sino normas con rango de ley. De hecho, recuerda que el decreto ley se creó para resolver con urgencia la petición de avales del Tribunal de Cuentas a varios ex altos cargos del Gobierno, pero también abarca a otros posibles afectados por hechos similares y que todavía no tengan sentencia firme. Botes y vallados Reciba en su correo los artículos de Ot Bou

ident Aragonès se reunirá la próxima semana con los distintos líderes de los grupos parlamentarios, una ronda de encuentros de la que Vox, pese a ser cuarta fuerza en las urnas, ha quedado excluida. El dirigente republicano prioriza a los partidos independentistas -se reunirá con JxCat el lunes 14 de junio por la mañana y el martes 15 con la CUP- en una serie de reuniones previas al encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ambos acordaron agendar antes de que termine este mes de junio.

El mismo martes que viene por la tarde, Aragonès se citará con el jefe de la oposición, Salvador Illa (PSC), y con la líder de los comunes, Jéssica Albiach. El president tiene pendientes aún agendar las reuniones correspondientes con Ciudadanos y el PP. La nueva portavoz del Ejecutivo, la periodista Patrícia Plajà ha explicitado hoy el veto a Vox, siguiendo el cordón sanitario del soberanismo en el Parlament, ya ha asegurado que los encuentros deben servir para abordar la acción del Govern y cualquier otro tema derivado.

Reparto en el Parlament: fuera a Vox y a Cs

La Junta de Portavoces ha acordado este martes el reparto de las presidencias, vicepresidencias y secretarías de las comisiones parlamentarias, y ha dejado fuera a Cs y Vox, han informado fuentes parlamentarias a Europa Press. Los grupos han acordado que los socialistas presidirán la comisión de Asuntos Institucionales, la de Derechos Sociales, la Sindicatura de Comptes, la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la de Infancia.

Los republicanos tendrán la presidencia de la de Economía y Hacienda; Interior; Justicia; Agricultura, Ganadería y Pesca; Sindicatura de Greuges, y Juventud; mientras que Junts tendrá Salud; Políticas Digitales y Territorio; Investigación y Universidades; la de Reglamento; Estatuto de los Diputados, y Materias Secretas.

Por su parte, los ‘cupaires’ se han quedado con la presidencia de la comisión de Acción Climática y la de Cultura; los comunes con la de Feminismos e Igualdad y Empresa y Trabajo, y finalmente el PP ha conseguido la presidencia de la comisión de Peticiones. Sin embargo, fuentes de la formación de Alejandro Fernández han confirmado que han votado en contra de este reparto.

El portavoz de Vox en la cámara, Joan Garriga, ha avisado de que el partido recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la “discriminación” en el reparto de las presidencias de las comisiones legislativas. En rueda de prensa este martes, el portavoz ha dicho que les sorprende que la cuarta fuerza política no tenga ninguna presidencia, en referencia a su formación, y que el PP sí que presida una de las comisiones: “Quieren robarnos en la Junta de Portavoces lo que nos han dado las urnas”.