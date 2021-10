Ofensiva de Vox contra la retirada de los conciertos a los escuelas que segregan por sexo en Cataluña

Ofensiva de Vox contra el decreto que prepara el Govern para no renovar los conciertos educativos a los colegios que segregan por sexo en Cataluña a partir del próximo curso. Aprovechando el 12-O, día de la Fiesta Nacional, el Ejecutivo de Pere Aragonès redobló su actividad en señal de rechazo a la Hispanidad y anunció dos medidas de calado pese a ser festivo: retirar las ayudas públicas a este tipo de centros y el fin de las restricciones derivadas de la pandemia. Sobre la primera, el partido de Ignacio Garriga ha anunciado próximas acciones legales ante la justicia y un nuevo ciclo de movilizaciones en la calle contra lo que califica de “decisión liberticida”.

“Ayer González [por Josep Gonzàlez-Cambray, titular de la cartera de Educación del Govern] se mostró otra vez como el conseller liberticida. No a la libertad lingüística, no a la libertad de padres de escoger escuela, y tampoco el modelo educativo”, ha lamentado el portavoz del grupo de Vox en el Parlament, Joan Garriga.

Y es que la Generalitat ultima un decreto para no renovar el próximo curso escolar el concierto a los centros educativos catalanes que segreguen por sexo, una medida que afectará a once escuelas y a más de 4.000 alumnos. La medida afectará a 3.850 alumnos de secundaria (139 grupos) y 251 de bachillerato (cuatro clases), que dejarán de tener una parte de financiación pública. El Ejecutivo no podrá tocar el concierto en la etapa de educación primaria ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a mantenerles la subvención.

En concreto, la Generalitat retirará 15 millones de euros en ayudas públicas a estas escuelas. Los colegios afectados serán el Canigó de Barcelona, Bell-lloc del Pla de Girona, Les Alzines de Girona, Pineda de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Xaloc de L’Hospitalet de Llobregat, Institució Lleida, Campjoliu de L’Arboç (Tarragona), Institució Tarragona de Reus (Tarragona), La Vall de Sabadell (Barcelona), La Farga de Sant Cugat y Viaró de Sant Cugat (Barcelona).

El diputado de Vox, Joan Garriga, ha anunciado este miércoles que tomarán “las acciones pertinentes” ante la justicia contra la decisión de la Generalitat de no renovar el concierto a los centros que separan a los alumnos por sexos. Es decir, estudian presentar recursos contra el decreto que ultima el Ejecutivo. El segundo frente que abrirá la formación será en el Parlament en forma de propuestas de resolución en los plenos contra la medida. Y el tercero, en la calle, con una próxima manifestación sin fecha para la que se pondrán en contacto con asociaciones de familias afectadas.