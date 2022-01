Sony, primera baja del Mobile World Congress de 2022

Tras el mini Mobile World Congress (MWC) del año pasado parecía que este año podría volver a la normalidad perdida. Al fin y al cabo, la pasada edición quería servir como prueba piloto de que un MWC en tiempos de covid era posible. A falta de poco menos de tres meses para que empiece el congreso, sin embargo, ha llegado la primera baja significativa. La multinacional Sony no participará en la edición de 2022, según ha adelantado la ACN.

Con la ausencia de este año, ya son tres las ediciones en las que la empresa japonesa no ha participado en el MWC. Sony canceló su presencia en las dos ediciones anteriores a causa de la pandemia y también fue, además, de las primeras grandes marcas en anunciarlo.

La marca nipona, por lo tanto, es la primera gran baja del certamen, que inicialmente se celebrará entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Por ahora, Sony no ha concretado si va a tomar parte de forma virtual. Fuentes de la empresa han explicado que no tendrán stand físico y que todavía no han decidido cómo comunicarán las novedades de este 2022.

El consejero delegado de la GSMA (la empresa organizadora del evento), John Hoffman, quiere que el Mobile World Congress 2022 se celebre con total presencialidad, a pesar del empeoramiento de la pandemia. En una carta publicada semanas antes del inicio de la nueva edición del salón en Barcelona, Hoffman ha presumido de la estrategia seguida durante la feria de 2021, que “garantizaba la seguridad” de trabajadores, expositores y visitantes. “Esto y los avances de los expertos y los gobiernos nos dan la confianza de que podemos volver a reunirnos con seguridad en 2022″, ha insistido Hoffman.