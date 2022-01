Presiones del separatismo a profesores y jóvenes en un pueblo para que usen el catalán

El catalán se ha convertido prácticamente en el centro de la actualidad política en Cataluña. Cada día que pasa es un día menos para que la Generalitat tenga que aplicar la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un mínimo de 25% de las horas lectivas en castellano y desmonta la inmersión lingüística y eso está acelerando todo tipo de campañas y escenificaciones desde cualquier sector del independentismo para presionar en contra del cumplimiento de la resolución judicial y a favor del catalán.

⭕️ FIESTAS de Vila-seca Correfoc para niños y adultos



❌ Desde el escenario: los profesores deben exigir el catalán, sin la lengua no somos nada,traidores e ingratos quienes cambien de lengua



⭕️ Casualmente:última sentencia del 25% se ha producido en un instituto de esta ciudad pic.twitter.com/CCuaCRu5PO — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) January 19, 2022

En este sentido, el último episodio que ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad de referencia en defensa del castellano, se ha registrado en Vila-Seca, un municipio de Tarragona en el que, en las últimas semanas, la Justicia ha impuesto en una escuela un 25% de clases en castellano. En un acto dirigido a los más pequeños, con la presencia de adultos, el protagonismo es para el catalán, que, según la conductora, ha muerto.

“Los diablos estamos de duelo. En Vila-Seca ha habido un muerto, el catalán nos ha dejado. Y mucha gente se ha alegrado”, arranca. “Hoy nos reunimos aquí para dar un adiós muy sentido”, continúa, para, a continuación señalar como traidores a todos aquellos que han dejado de usar el catalán, que considera culpables del declive de la lengua. “Pero una cosa os quiero decir: vosotros sois sus asesinos. De los que lo hablabais en casa, muchos habéis huido a otras ciudades. Y el resto, cambiáis de lengua. Sois unos traidores e ingratos”, añade.

“Ya hace tiempo que sonrío de escondidas cuando por la calle escucho el catalán, pero ahora nuestra juventud se esconde conscientemente. Si los maestros no olvidamos, si hijos e hijas no inculcamos, si la lengua desprestigiáis, el catalán morirá en todos lados. En Vila-Seca llegamos tarde, el catalán hemos enterrado y la cultura vendrá después. Porque sin lengua, no nos queda nada”, zanja.

Con este tipo de actos, el separatismo busca hiperbolizar el declive del catalán para crear una “victimización” que luego justifique medidas contundentes a favor de la lengua. El debate en torno al catalán ha nacido por las sentencias en la educación que obligan a imponer un 25% de clases en castellano y el Govern ha tratado de llevarlo más allá y señalar que hay una crisis de su uso (con encuestas y estudios publicados cada vez de forma más recurrente) y conviene tomar medidas.