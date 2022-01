La candidatura española para los Juegos Olímpicos de 2030 se tambalea, ¿cuáles son las claves?

España tiene la posibilidad de organizar unos nuevos Juegos Olímpicos en 2030: en este caso, serían de Invierno. Para ello, se está preparando una candidatura entre Cataluña y Aragón, territorios que acogerían las pruebas, pero las desavenencias políticas están haciendo que el proyecto se tambalee. Este viernes había previsto una reunión entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, pero ha quedado cancelada por el desacuerdo. ¿Cuáles son las claves?

¿Cuándo nace este proyecto olímpico?

La candidatura de Barcelona-Pirineos para celebrar unas Olimpiadas de Invierno nació en 2010, cuando el alcalde socialista Jordi Hereu anunció la intención de albergar los Juegos Olímpicos en 2022, coincidiendo con el 30 aniversario de Barcelona 92. Este anuncio de Hereu ya generó enfrentamientos con Aragón, que, a su vez, preparaba la candidatura de Zaragoza-Pirineos para 2022. Sin embargo, tanto la candidatura aragonesa como la catalana acabaron echándose atrás en los años siguientes (2011 y 2014, respectivamente).

Pese a esa renuncia, la idea en Cataluña ha continuado viva. Tanto que el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, oficializó ante el Comité Olímpico Español en julio la voluntad de la Generalitat para que Cataluña albergue las Olimpiadas de 2030. El COE, con el beneplácito del Gobierno y las administraciones implicadas, es el único organismo que puede solicitar formalmente ante el Comité Olímpico Internacional el interés por acoger unos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo tomará la decisión el Comité Olímpico Internacional?

Todavía se desconoce cuándo el COI decidirá qué candidatura se quedará las Olimpiadas de 2030, pero la previsión es que sea este mismo 2022 en Pekín (China) o el próximo año en Mumbai (India). El proceso para presentar candidaturas se abrió en 2019.

¿Cuál es la posición del Gobierno y del COE?

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente del COE, Alejandro Blanco, han advertido de que la candidatura olímpica debe ser compartida entre Cataluña y Aragón al 50%. “Son las dos comunidades en pie de igualdad las que van a desarrollar la candidatura”, señaló Sánchez en septiembre.

¿Cuáles son las diferencias entre Aragón y Cataluña?

Dejando de lado que la relación entre ambas autonomías es compleja por los choques que vienen sucediéndose en los últimos años, lo que alimenta el clima de desconfianza, las principales diferencias ahora son de enfoque.

Por un lado, Lambán advierte de que Aragón no aceptará “posiciones subalternas” en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y ha insistido en que la Generalitat de Cataluña debe aceptar “las normas” para la elaboración de la candidatura, subrayando que “el liderazgo” corresponde al Comité Olímpico Español (COE). Advierte, asimismo, que si la Generalitat no lo acepta, no se podrá presentar una candidatura. Además, Lambán reivindica que Aragón tiene “más argumentos y recursos” que Cataluña en cuanto a eventos deportivos de invierno.

Por otro lado, la Generalitat reparte culpas y señala a Pedro Sánchez por prometer a Lambán que la candidatura olímpica sería al 50 % entre Cataluña y Aragón, cuando no se podía hacer en ese momento, y sostiene que la candidatura olímpica “hay que valorarla técnicamente, desde el punto de vista de activos” y “en ningún caso se puede hablar de porcentajes, porque esto sería una candidatura política”. “Nuestra propuesta no es 50 %, porque no podrá serlo”, ha advertido la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en “Rac1″, este viernes, pero sí se ha mostrado abierta a “colaborar con otros territorios”, como Aragón, para perfilar la candidatura.

Lambán, a este respecto, también reconoce que la decisión de organizar más o menos pruebas deportivas en una región u otra, si se celebran estos Juegos en el Pirineo, será “técnica” y corresponderá al COE.

¿Hay margen para el acuerdo entre Aragón y Cataluña?

De momento, parece que sí: sobre todo, por la voluntad de conciliación del Gobierno. En todo caso, Lambán fue quien decidió suspender ayer la reunión prevista para hoy con Aragonès y ha aducido que lo ha hecho por la “nula voluntad de llegar a acuerdos” del presidente de la Generalitat.

Aragonès ha rehusado replicar a Lambán asegurando que no quiere entrar en polémicas y ha insistido en su predisposición para reunirse: “Si hay una reunión más adelante no depende de mí, depende del presidente del Gobierno de Aragón, que ayer decidió con su criterio, que ya le dije que no compartía, cancelar la reunión de hoy, si él cambia de criterio, no tengo ningún problema en reunirme y resolver las cuestiones que no encajen”.

¿Qué ciudades compiten con Barcelona y Zaragoza?

De momento, las candidaturas con más opciones son Salt Lake City (Estados Unidos) y Sapporo (Japón). Sobre todo la candidatura japonesa, que, a ojos del COI, va un paso por delante en cuanto a preparación porque tenía previsto albergar las olimpiadas de 2026 (se celebrarán en Italia).

¿Por qué la Generalitat ha anunciado una consulta?

La Generalitat ha anunciado que celebrará una consulta en primavera: todavía no hay fecha ni pregunta concreta. Esta consulta forma parte del acuerdo de gobierno con la CUP, partido que está en contra de que se celebren las olimpiadas y por eso ha forzado la celebración de un proceso participativo. Podrá concurrir todos los habitantes mayores de 16 años de las seis comarcas del Pirineo catalán (Valle de Arán, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell y Cerdanya). Un total de 63.000 ciudadanos están llamados a votar.

¿Qué posiciones tienen las instituciones y los partidos políticos en Cataluña?

De momento, el Gobierno y la Generalitat, pese a sus diferencias, están a favor de los Juegos Olímpicos, pero el otro importante acompañante, que es el Ayuntamiento de Barcelona, tiene muchas dudas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estaba inicialmente en contra y este viernes, en un debate en el pleno, ha evitado mostrarse rotundamente en contra. El teniente de alcalde y portavoz de su partido, Jordi Martí, ha asegurado este viernes que, “de momento, los JJOO de Invierno son un despropósito”, por las discrepancias entre Cataluña y Aragón. “Los JJOO necesitan acuerdo y consenso. El espectáculo de los últimos días augura un peor presagio”, ha argumentado Martí, que ha reclamado poner “realismo” en este debate.

Si bien, Aragonès tampoco ha mostrado excesivo convencimiento ya que ha abierto en alguna ocasión la puerta a renunciar a la candidatura, como esta semana. Y es que el rechazo de sus socios de gobierno (CUP y Comunes) ha sido rotundo en el Parlament, circunstancia que aumenta la presión sobre Esquerra y el president.