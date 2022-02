Cataluña reabrirá el ocio nocturno el 11 de febrero

Cataluña reabrirá el ocio nocturno a partir del 11 de febrero, según ha anunciado este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. Con la reapertura de las discotecas, la autonomía quedará ya libre de restricciones ya que para acceder a los locales tampoco será necesario el pasaporte Covid. Asimismo, se suprimen limitaciones horarias y de aforo.

Plaja ha asegurado que, con toda “prudencia”, se puede anunciar que el “crecimiento ha tocado techo”, aunque ha querido alertar, como es natural, que la pandemia no ha acabado. Lo cierto es que los contagios han empezado a reducirse desde hace días y la presión hospitalaria tampoco es muy elevada, según los datos: ahora mismo, en las UCI hay 453 pacientes, 69 menos que hace una semana.

La portavoz también ha anunciado que la Generalitat pedirá al Ministerio de Sanidad un cambio en el protocolo de cuarentenas en los centros educativos. Para evitar que cada clase tenga que hacer cuarentena cuando haya un positivo, el Govern reclamará que los “niños sin síntomas y con un test negativo” puedan continuar yendo al colegio.

Además, Plaja ha asegurado que, si el Gobierno no lo autoriza, tampoco influirá sobre la Generalitat ya que aplicará este protocolo. Ahora bien, sí que considera que sería conveniente que esta propuesta se extendiera a todos los territorios de España para “diseñar conjuntamente el protocolo”. No obstante, no ha concretado cuándo se hará efectiva esta medida para dar margen a darla a conocer a todos los actores implicados (docentes, padres, alumnos...), aunque sí prevé que será antes de que acabe este mes de febrero.

Mesa de diálogo

El cambio de protocolo en las escuelas por el coronavirus requerirá del entendimiento entre Gobierno y Generalitat y, en este sentido, Plaja ha subrayado que la “fluidez con el Gobierno no es la misma en todos los ámbitos y temas”, en referencia a otro asunto espinoso como la mesa de diálogo, que sigue sin tener fecha para una nueva reunión.

La portavoz ha advertido de que “no tiene constancia de que haya cambios” sobre el calendario acordado para que la mesa de diálogo se vuelva a reunir. La cita tendría que haberse celebrado en enero, según lo previsto, pero finalmente, por voluntad del Gobierno, ha cambiado y se celebrará tras las elecciones de Castilla y León. “Al Govern no le gusta que se juegue de manera electoralista con el conflicto política”, ha señalado, y ha asegurado que no entrará a dar fechas, después de que las expectativas del Govern se han ido incumpliendo.

Asimismo, también ha hecho referencia a la sentencia del 25% de castellano y ha dicho que está previsto dar próximamente respuesta y “hacer frente”, aunque ha evitado dar detalles. En este sentido, sí ha explicado que se impulsará “un cambio normativo” para que se dé más uso al catalán.