Aragonès confirma el plantón a Sánchez y no irá a la Conferencia de Presidentes de La Palma

La silla de Cataluña volverá a estar vacía en la Conferencia de Presidentes autonómicos de esta semana en La Palma encabezada por el Gobierno. Pere Aragonès confirma el plantón a Pedro Sánchez y no se desplazará hasta la isla canaria, un nuevo desplante en pleno enfriamiento de las relaciones tras el revolcón de la reforma laboral -ERC, pese a ser socio del Ejecutivo, votó en contra- y con el choque permanente por la mesa de diálogo, aún pendiente de convocar por las evasivas de la Moncloa.

“Es más un encuentro para sacarse una foto que no un espacio de trabajo”, aseguran desde el Govern para explicar la negativa del republicano pese a participar en todas las reuniones previas preparatorias. “No es un no por el no, precisamente conocemos el orden del día y no nos convence”, ha explicado este martes la portavoz Patrícia Plaja.

La negativa llega después de que el PSC insistiera y apremiará a Aragonès a asistir a una cita clave para el Gobierno. En rueda de prensa este lunes, la socialista Lluïsa Moret criticó que Aragonès apueste por espacios de diálogo con el Gobierno central pero que “cuando hay una oportunidad de asistir” a uno se plantee no hacerlo, y destacó la importancia de que Cataluña esté representada en esta reunión de la Conferencia de Presidentes. Preguntada por si la eventual ausencia de Aragonès podría tener consecuencias en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, sostuvo que “son dos espacios de relación y de diálogo diferentes”.

Con el Rey

En los últimos años, los presidentes de la Generalitat no han asistido a las Conferencias de Presidentes, excepto las que se han dedicado únicamente a la lucha contra la pandemia, como el encuentro al que participó Aragonès telemáticamente en diciembre.

En cambio, el presidente de la Generalitat y el vicepresidente, Jordi Puigneró (Junts), sí asistirán este domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) en la que también estará el Rey Felipe VI y el propio Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Desde la llegada de Aragonès a la Presidencia de la Generalitat, el Govern y el mismo jefe del Ejecutivo catalán han coincidido con el Rey en actos que ven importantes para Cataluña, aunque mantienen el veto a participar en eventos organizados por la Casa Real. De hecho, su máxima es que “nadie condicionará” su presencia a actos que consideran importantes para la ciudadanía.