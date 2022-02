Ellos como siempre

Cuando escribo estas líneas el ataque de Rusia a Ucrania está en plena ebullición, a la gente se le ha olvidado el covid, pasa de la crisis del PP y el nombre más pronunciado es Putin. Es el miedo, el lógico miedo a la guerra.

Es imposible entender la realidad rusa con nuestra mentalidad, ni entender a Putin, tampoco es ahora la misión principal hacerlo. Ha tomado una decisión y la ha ejecutado, su misión es clara, el sueño de la gran Rusia, el no estar dispuesto a que la OTAN, occidente se coloque en sus fronteras.

No creo que la guerra se extienda mas allá de la propia Ucrania. Tampoco es tonto y creo que su límite es no tocar países de la OTAN pero nadie sabe qué pasará, aunque una cosa es cierta: si el conflicto se extiende occidente perderá, no militarmente pero si sociológicamente. Los rusos son un pueblo sufridor acostumbrado a padecer carencias y vivir con lo justo. En nuestros países la gente se preocupa si no se compra un móvil de última generación, las aspiraciones son meramente materiales y es en definitiva una sociedad quizás afortunadamente muy acomodada.

España lo sufrirá económicamente, esperemos solo económicamente, pero si alguien en algún momento tiene que jugarse la vida serán los de siempre, mis hermanos de armas, nuestros soldados. Los fracasos de Irak o Afganistán fue cosa de políticos, no de los uniformados que se limitan a cumplir órdenes que muchas veces son contradictorias.

El problema de Rusia y Ucrania es de geopolítica, aquí hay gente acomodada que salvan su conciencia con pancartas de «No a la guerra» y hacen demagogia sobre esos hombres y mujeres valientes que son la custodia de nuestra libertad. Otros aprovechan la circunstancia para un ridículo más como Pere Aragonés y sus chuminadas del ofrecimiento mediador, pero los que de verdad lo pueden sufrir en sus propias carnes con sus propias vidas, son los de siempre. Sencillamente, gracias.