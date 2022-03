El Govern, contra el Gobierno: "Las relaciones no están normalizadas ni están cerca de estarlo"

El Govern ha querido salir rápido a desmentir al Gobierno, que ha dado por “normalizadas” las relaciones con la Generalitat tras años marcadas por la tensión del “procés”. Y lo ha hecho con contundencia: la portavoz del ejecutivo catalán ha considerado que les debería de “dar vergüenza” que se den por normalizadas cuando todavía hay centenares de políticos y activistas independentistas con problemas con la Justicia. “Las relaciones entre Govern y Gobierno ni están normalizadas ni cerca de estarlo”, ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes.

“Negar un problema no lo hace desaparecer”, ha señalado Plaja, quien considera que hacen falta “esfuerzos y trabajo” para conseguir “normalizar” las relaciones, y ha recordado que ayer mismo fue a declarar la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ante la Justicia por la celebración del 1-O. De esta manera, el Govern trata de frenar la euforia generada en el Gobierno con la presencia del presidente de la Generalitat en un foro multilateral como el de la Conferencia de Presidentes 10 años después.

Plaja también ha querido desmarcar al Govern de las palabras de la exconsellera de Educación y ahora eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, quien viene en los últimos días alentando la posibilidad de que haya muertes para lograr la independencia. “Este Govern ha defendido trabajar siempre para conseguir el objetivo por medios pacíficos y democráticos. Así se va a hacer. No se hará ningún tipo de apología de la violencia. Nada justifica un acto violento ni nada justifica una muerte”, ha señalado.

Asimismo, la portavoz del Govern ha mostrado el “respeto” por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien ha sido procesada por corrupción. “Este es un tema que se alarga ya desde hace cuatro años y después de tantas especulaciones habrá que ver cuándo se fija el juicio. Máximo respeto a Borràs y a la presunción de inocencia”, ha señalado.

Huelga de profesores y consulta

Sobre la huelga de profesores en la educación pública que está teniendo este martes un seguimiento del 31%, el Govern ha reclamado a los sindicatos que vuelvan a sentarse en la mesa para negociar un acuerdo y para evitar que una nueva “parada vuelva a recaer sobre los niños”. “Somos conscientes que los profesores han sufrido una recortes que han empeorado sus condiciones laborales, pero el Govern está a su lado y está trabajando para revertir estos recortes”, ha señalado.

Finalmente, el Govern también ha aprobado la modificación de la Ley de consultas populares no referendarios para poder hacer consultas supramunicipales y así, hacer la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. No obstante, Plaja ha dicho que no está previsto que se amplíe la consulta a las otras tres comarcas prepirenaicas (Berguedà y Ripollès).