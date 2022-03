Rufián avisa que no dejará el Congreso si es candidato a la alcaldía de Santa Coloma

“Pase lo que pase yo no me voy a ir de aquí (del Congreso). El proyecto tiene continuidad, estamos empezando a influir en la agenda legislativa del Gobierno”. Así de claro se ha mostrado el líder de Esquerra Gabriel Rufián tras confirmar que la dirección del partido encabezada por Oriol Junqueras y Marta Rovira le han emplazado a ser cabeza de cartel en Santa Coloma de Gramenet -su ciudad natal- en las próximas elecciones municipales. Una propuesta encima de la mesa y que aún no ha madurado, pero que ya conlleva una primera condición: seguir en Madrid liderando el grupo parlamentario en la cámara baja.

“Dirán que buscan mi relevo. La única condición a todo esto es que yo continúo aquí”, ha reiterado el propio Rufián en rueda de prensa desde el Congreso después de la Convención Nacional de ERC de este fin de semana. De hecho, el republicano ha recordado que “no es la primera vez” que le hacen esa oferta y sin descartar que se acabe materializando, ha querido lanzar un “aviso a navegantes”. “Sé como funciona esto, sé que hay gente que tiene ganas, pero pase le que pase, yo no me voy a ir de aquí”, ha sentenciado.

Y es que ERC piensa en el dirigente para tratar de plantar cara a los socialistas “y consolidarse como alternativa” en el llamado “cinturón rojo”, la zona más poblada de Cataluña que concentra 5,5 millones de habitantes y que es predominantemente socialista. Y Rufián podría ser el candidato de la formación en uno de los bastiones tradicionales del PSC, gobernado desde 2009 por la socialista Núria Parlon.

Desde las filas republicanas aseguran que no hay ninguna decisión tomada y que hay varios nombres y posibilidades encima de la mesa, con el horizonte puesto en 2023 y la elección final en manos de la militancia de Santa Coloma.

A nivel legal, de ser escogido cabeza de cartel para las municipales, no implicaría que Rufián tuviera que dejar su escaño en el Congreso ya que ambos cargos se pueden compatibilizar legalmente, como ya ocurre con muchos concejales o alcaldes.

Rufián es diputado en el Congreso desde 2016 y, desde 2019, portavoz de los republicanos en la Cámara Baja.