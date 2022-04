Rufus Wainwright: “La ópera es belleza, la gente tiene que ver que no está tan lejos del pop”

El polifacético artista, músico y cantante canadiense Rufus Wainwright se reencuentra esta noche con Barcelona -una de sus ciudades favoritas- en un concierto que ofrecerá en el Palau de la Música , y donde presentará canciones de su último álbum “Unfollow The Rules”. En la presentación del show y, sobre todo, de su segunda ópera compuesta por él, “Hadrian”. La presentará en su tercera comparecencia en el Festival de Peralada, este verano.

El director artístico del festival, Oriol Aguilà, resaltó que es ya el tercer encuentro entre ambos, y que han coincidido, como “melómanos”, en la pasión por la ópera. También agradeció la presencia de Rufus “en una edición tan difícil como la del año pasado, con la pandemia, fue un valiente”.

Por su parte, el polifacético músico canadiense se mostro jocoso y simpático, al recordar su canción de 1998 llamada “Barcelona”. “Nunca había estado en la ciudad, y pensaba q todo era flamenco”, a lo que añadió que ahora he estado varia veces, y es hermosa, me encanta. Me he encontrado de nuevo, con una recepción maravillosa”, señaló, sonriente.

Sobre la nueva ópera, “Hadrian”, la comparó con la primera, “Prima Donna”, estrenada hace seis años. “En mi opinión, esta es más compleja, una obra más completa, y creo que se aprecia en la música”.

Sobre la ópera y la lírica en el momento actual, Wainwright analizó que “me gustaria que la gente viera que no es tan diferente de la música pop, por ejemplo, pienso que las personas ven demasiadas diferencias entre ambos estilos, y pienso que no es así”. De hecho, aseguró que “la ópera es sinónimo de belleza, puede ir muy bien para la sociedad en un momento difícil”, dijo, en referencia a la pandemia pero también a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “En la música tradicional hay muchísima riqueza”, remató.

En el que es el penúltimo concierto de su gira europea, enmarcado en el festival Guitar Bcn, el canadiense se presentará en formato cuarteto, con Brian Green (guitarra), Alan Hampton (bajo) y Jacob Mann (teclados), en clave más pop que en sus últimas visitas y una diferente puesta en escena. Quizá menos barroco todo a los que tenía acostumbrados, sobre todo en esos deslumbrantes e hipercargados “Want One” (2004) y “Want Two (2005).

Sobre la gira, explica que “es un gran show basado en mi ultimo álbum, del que tocaremos bastantes temas, así como algunos favoritos míos. Y en la tradición que he tenido durante años también tengo preparada una gran finale especial, muy loca, divertida y placentera. Y digo loca porque es importante que en el mundo ahora mismo haya cosas locas”

Rufus Wainwright también ofrecerá este próximo domingo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián el único concierto en el País Vasco de su gira ‘Unfollow The Rules’. El músico canadiense cierra en la capital guipuzcoana su tour por Europa con un concierto que se abrirá con la actuación de la cantante Hayley Sales como telonera.