Paseo de Gracia confirma la recuperación de su actividad con la 4ª edición de Passeig de Gourmets

Durante esta Semana Santa, el centro de Barcelona ha recuperado la vitalidad que le es característica y al fin se ha levantado la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, un contexto que parece propicio para la celebración de la 4ª edición de Passeig de Gourmets, la cita gastronómica de Paseo de Gracia que se celebra desde 2018, aunque en marzo de 2020 tuvo que ser suspendida por la pandemia y ésta se retomó en octubre de 2021.

En este contexto, 18 restaurantes de este eje, que es el que mayor número de Estrellas Michelín concentra del país, con establecimientos liderados por chefs de renombre como Carme Ruscalleda o Martín Berasategui, que juntos suman casi una veintena de las famosas estrellas en toda su carrera, entre otros, han preparado propuestas gastronómicas únicas y exclusivas para la cita, que se prolongará desde el 28 de abril al 8 de mayo.

Durante este periodo, los asistentes podrán disfrutar de la popular Ruta de Platillos, que plantea un recorrido por once restaurantes en los que se ofrece al cliente la posibilidad de degustar medias raciones generosas, acompañadas por cerveza de Estella Damm, copa de Cava o Royal Bliss, por solo siete euros. Y para aquellos que prefieran una experiencia gastronómica más formal a mesa puesta, también existe la opción de los Menús Degustación elaborados para la ocasión por otros once establecimientos del paseo, los cuales se pueden degustar con cerveza, cava o Royal Bliss por 50 euros o bien con un maridaje de Cavas por solo 15 euros más.

En esta ocasión, la organización ha decidido suspender temporalmente otras dos actividades que formaban parte del programa de ediciones anteriores de Passeig de Gourmets, como son los talleres gastronómicos y la Platos a 4 Manos -propuestas gastronómicas elaboradas por dos chefs del paseo y otros dos colegas invitados-, al considerar que la situación epidemiológica no ofrece aún la seguridad suficiente como para poder celebrarlas con garantías, aunque la idea es recuperarlas ambas en futuras ediciones.

En cualquier caso, las expectativas de la organización en cuanto a la asistencia son muy buenas y se espera superar las cifras de la última edición, como sucede sistemáticamente año tras año. Así, por ejemplo, en la primera edición se sirvieron 8 mil platillos y 1.500 menús, mientras que en 2019, se consumieron 10 mil platillos y 1.800 menús y en octubre 2021 fueron 12 mil platillos y 2.500 menús -los datos de la edición de 2020 no son relevantes puesto que ésta se tuvo que suspender dos días después de su inicio debido a la pandemia.

Al respecto, Luis Sans, presidente de la Associació del Passeig de Gràcia, aseguraba durante la presentación del evento que “esta edición de Passeig de Gourmets va a ser maravillosa; los restaurantes nos han transmitido su ilusión y ganas por volver a recibir a todos los amantes de la gastronomía. Es una de las citas gastronómicas del año que, sin duda, el público ha acogido y que promete ser la mejor hasta la fecha”.

Los restaurantes participantes en esta edición son: Somni (The One Barcelona), Sintonia, Solomillo, Casa Seat, Mr Porter, Blanc (Mandarin Oriental), SOLC y el Bar del Majestic (Majestic Hotel & Spa), la Terraza del Claris, Belbo Fasto y Belbo Terrenal, Virens (Almanac Barcelona), el jardín del Alma (Alma Barcelona), The Bistrot (Santa Eulalia), Terraza Verbena (Monument Hotel), Café Vienés (Hotel Casa Fuster), H10 Casa Mimosa y 83.3 Terrace Bar.