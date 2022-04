Los Juegos Olímpicos de Invierno, en vía muerta: sin acuerdo entre Cataluña y Aragón

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 han entrado en vía muerta y la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón sigue paralizada por el choque entre la Generalitat de Pere Aragonès y el Gobierno de Javier Lambán. De momento, ni los intentos de mediación del Comité Olímpico Español (COE) han servido para deshacer el bloqueo y tratar de atar un proyecto que debe estar perfilado en un mes con el fin de competir con Sapporo (Japón) y Salt Lake City (Estados Unidos).

Este lunes 25 de abril estaba marcado en rojo en el calendario, con una reunión a mediodía en la misma sede del COE y el presidente del organismo Alejandro Blanco ejerciendo de árbitro para encontrar una “solución definitiva a la crisis”. El cónclave se ha alargado dos horas, bajo un clima de “cordialidad” que no ha logrado deshacer el nudo: no hay acuerdo y de momento el pacto de mínimos entre Cataluña y Aragón es seguir negociando. Es decir, no romper relaciones ni enterrar el proyecto olímpico en plena contrarreloj para defenderlo ante el COI.

En el encuentro han participado el presidente del COE, Alejandro Blanco; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; la secretaria general del Departamento de Presidencia de Cataluña, Núria Cuenca; y el secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno central, Víctor Francos.

El representante del Gobierno central ha sido el primero en salir y comentar el resultado del encuentro: “Hemos acordado continuar con las conversaciones, no hay nada cerrado, en los próximos días o semanas, el presidente del COE se ha comprometido a volver a sentarnos en esta mesa”, ha explicado en declaraciones recogidas pro Efe a la salida. “Hemos hablado de todo y hemos visto que hay voluntad de no romper la candidatura, no darla por acabada, nos vamos a volver a ver”, ha añadido.

Con la distribución actual, el pirineo catalán acogería el esquí de fondo y el esquí alpino –las pruebas Reina en los JJOO de Invierno, que Aragón reclama compartir–, el snowboard, el freestyle esquí y el esquí de montaña. Y en la capital catalana se disputarían las pruebas de hockey hielo. Según las previsiones, Cataluña acogerá a 2.600 deportistas y personal oficial (staff técnico). Y el pirineo aragonés debería acoger el esquí de fondo, el biatlón y el curling (en el palacio de hielo de Jaca). Zaragoza organizaría el patinaje artístico, patinaje de velocidad y short track. La previsión es cobijar a 2.100 deportistas y oficiales.

Un pacto oficializado por el COE tras seis reuniones técnicas entre Cataluña, Aragón y el Gobierno central del que finalmente se descolgó el Ejecutivo de Lambán al tildar de “desigual” el reparto. De hecho, el 7 de abril, el Gobierno aragonés presentó una nueva propuesta enfocada en repartir el esquí alpino y el de fondo entre las dos comunidades -poniendo como ejemplo los próximos Juegos de Invierno de Milán Cordina d’Ampezzo 2026, donde las pruebas masculinas y femeninas de esquí tendrán diferente sede-, mientras que Cataluña acogería el ‘freestyle’ y el esquí de montaña y Aragón el ‘snowboard’ y el biatlón.

Y desde la Generalitat se niegan a cambiar ningún aspecto que modifique sustancialmente el pacto ni que implique ninguna gran “cesión”: “Es una candidatura ganadora, y Aragón dio el visto bueno”, recuerdan hoy desde la Generalitat.

“Vamos muy apurados porque en mayo viene una representación del COI para ver las instalaciones, la tenemos que retrasar, y no diría que la fecha límite es 20, 22 o 25 (de mayo), pero estamos cerca del límite y en mayo tendría que quedar todo absolutamente claro, si no tendríamos que hacer otro planteamiento”, ha remarcado Alejandro Blanco sobre la cuenta atrás en la que ha entrado la candidatura.