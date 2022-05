Cruce de vetos entre Cataluña y Aragón en plena cuenta atrás para los JJOO de Invierno

Lejos de avanzar en un acuerdo, la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 entra en la recta final con un nuevo cruce de vetos entre Cataluña y Aragón, sus dos protagonistas. La fecha límite para lograr atar un pacto y presentar un proyecto con cara y ojos ante el Comité Olímpico Internacional (COI) es el 20 de mayo, y las posturas siguen enrocadas: la Generalitat no se mueve ni un milímetro y presiona con el anuncio de la convocatoria de la consulta, que el president firmará el 27 de mayo.

Una maniobra que responde a las exigencias del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien exige modificar el acuerdo suscrito y lograr un reparto más «equitativo» entre comunidades sobre la distribución de disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ayer, recrudeció aún más las críticas con el Gobierno como destinatario de sus avisos: no se puede permitir una candidatura para los Juegos Olímpicos de 2030 que no sea igualitaria y equilibrada entre Aragón y Cataluña porque sería reconocer que «sólo se puede convivir con Cataluña» si se cede a sus exigencias y «ni lo va a hacer Aragón ni se lo puede permitir España».

«A Cataluña hay que darle oportunidades, procurar que vuelva al redil constitucional, que forme parte activa y proactiva de este país, pero no a costa de aceptar sus imposiciones», ahondó presidente aragonés en una comparecencia ante las cortes recogida por Europa Press. «Si no hay acuerdo entre Aragón y Cataluña no habrá Juegos», advirtió Lambán antes de poner la pelota «en el tejado del COE y la Generalitat». «Aragón ya ha hecho sus deberes», dijo sobre su contrapropuesta. La Generalitat trabaja “lejos de una política electoralista, lejos de porcentajes de otros y lejos de pesimismos de algunos”, replicó la número dos de Pere Aragonès en el Govern.

Con la distribución actual, el pirineo catalán acogería el esquí de fondo y el esquí alpino –las pruebas Reina en los JJOO de Invierno, que Aragón reclama compartir–, el snowboard, el freestyle esquí y el esquí de montaña. Y en la capital catalana se disputarían las pruebas de hockey hielo. Según las previsiones, Cataluña acogerá a 2.600 deportistas y personal oficial (staff técnico). Y el pirineo aragonés debería acoger el esquí de fondo, el biatlón y el curling (en el palacio de hielo de Jaca). Zaragoza organizaría el patinaje artístico, patinaje de velocidad y short track. La previsión es cobijar a 2.100 deportistas y oficiales.

Un pacto oficializado por el COE tras seis reuniones técnicas entre Cataluña, Aragón y el Gobierno central del que finalmente se descolgó el Ejecutivo de Lambán al tildar de «desigual» el reparto. De hecho, el 7 de abril, el Gobierno aragonés presentó una nueva propuesta enfocada en repartir el esquí alpino y el de fondo entre las dos comunidades –poniendo como ejemplo los próximos Juegos de Invierno de Milán Cordina d’Ampezzo 2026, donde las pruebas masculinas y femeninas de esquí tendrán diferente sede–, mientras que Cataluña acogería el «freestyle» y el esquí de montaña y Aragón el «snowboard» y el biatlón.

De hecho, la consellera de Presidencia Laura Vilagrà también compareció ayer en el Parlament y se mantuvo firme en sus trece de no mover ni una coma del acuerdo suscrito pese a la nueva fecha del 20 de mayo fijada por el COE para armar la candidatura conjunta.

Además de anunciar la citada firma de la consulta el 27 de mayo –una semana después del día límite, cuando ya debe estar todo atado– la dirigente del Govern se tuvo que enfrentar a las críticas y los recelos que los Juegos Olímpicos despiertan entre sus socios en el Parlament, especialmente entre la CUP y los Comunes. De hecho, ambos grupos denunciaron la campaña a favor del «sí» que, a su juicio, ya hace el Ejecutivo.