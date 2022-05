La Transición y Alfons Quintà ahora también son un cómic

La saga-fuga de Alfons Quintà y que Jordi Amat convirtió en todo un fenómeno editorial en «El hijo del chófer» acaba de dar el salto a las viñetas. José Pablo García, quien anteriormente se ha atrevido a adaptar al noveno arte «La Guerra Civil» de Paul Preston o «Soldados de Salamina» de Javier Cercas, ha sido el responsable de trasladar el texto de Amat a un cómic que acaba de publicar, en catalán y en castellano, Norma Editorial. El álbum es una de las grandes novedades en el certamen Comic Barcelona.

García, acompañado de Amat, en declaraciones a este diario, afirmó que no ha sido un trabajo fácil porque «obligaba a documentarse mucho y, en este caso, Jordi Amat me ha ayudado mucho. Han sido nueve meses de trabajo. Es la primera vez que tengo un perfil psicológico tan complejo porque hasta ahora había tratado con personajes espejos, con personalidades en la que los fuertes son quienes los rodeaban. No hay un mejor personaje que Quintà».

Amat reconoció que está entusiasmado con el resultado final, con unos dibujos que en ocasiones van más allá que su libro. «La dimensión monstruosa del personaje queda mucho más clara en el cómic que en el libro. Es una opción del tipo de dibujo, como se ve en las escenas del tipo comiendo, o en la cama con una mujer. Es una imagen monstruosa que en el libro ya está manifiesta. Aquí también se puede ver la Transición como época monstruosa», dijo el autor de «El hijo del chófer».

Ese es precisamente uno de los grandes temas del cómic, la Transición, con la aparición de personajes clave de ese periodo como Jordi Pujol, Adolfo Suárez, Josep Tarradellas o el Rey Juan Carlos, siempre con Alfons Quintà como testigo de todo cuanto sucede en los despachos oficiales para luego convertirlo en carne de artículo periodístico. A este respecto Amat comentó que «la editoriales de cómic no han hecho esta puesta por la Transición, no sé si es porque no les parece rentable este periodo de la historia. Como herramienta comprensión de un periodo histórico es utilísimo. Si mi hijo estudia Transición, no hay una herramienta mejor que este cómic. En cambio, si le ponen “Cuéntame” lo van a engañar». Por su parte, José Pablo García cree que el relato sobre el polémico periodista y asesino «muestra toda la cocina de lo que ocurrió esos años. como el retorno de Tarradellas, el escándalo de Banca Catalana... Es como la familia Alcantara. Todo le ocurre a Quintà y todo es real. Él está allí».

Al dibujante le inquietaba la idea de que en algún momento el lector pueda empatizar con el protagonista del relato. «Alfons Quintà era un psicópata. Me preocupaba que se pudiera empatizar con un tipo tan asqueroso. Es cierto que hay momentos que te entristece cuando el karma se vuelve contra él. A la vez tiene un lado cómico. Las comedias que me gustan es un tipo al que todo le sale mal y eso es lo que le pasa también a Quintà en “El hijo del chófer”».

Todo ello se aborda en un libro que conserva el relato trepidante de Amat, pero al que se suma la línea clara de José Pablo García. Una obra para conocer el lado más oscuro de la Transición.