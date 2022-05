La completa vida en cómic de Goomer

Si hablamos de galaxias muy lejanas, parece que todo se limite a los personajes de sagas como «Star Wars» o «Star Trek». Pero hay otros habitantes ahí fuera, alguno procedente de la Tierra y que se ha perdido por esos lugares para siempre, constatando que los humanos no somos tan buenos como nos pensamos. Eso es algo que ha vivido y padecido un gran personaje de tinta llamado Goomer, una extraordinaria y divertida creación del guionista Nacho Moreno y el dibujante Ricardo Martínez. Es decir, de Ricardo & Nacho.

Norma Editorial ha tenido la buena idea de reunir en dos gloriosos volúmenes la totalidad de las páginas protagonizadas por Goomer y sus amigos, todo ello complementado con otros materiales, como bocetos, portadas y un prólogo firmado para la ocasión por Santiago Segura. Todo ello en 1.200 páginas.

Nacho Moreno falleció el pasado mes de agosto. Antes de su muerte estuvo trabajando con Ricardo Martínez en este integral que este último ha presentado en Comic Barcelona. El dibujante, en declaraciones a este diario, habló de la satisfacción que ha sentido al ver la obra completa de su personaje. «Goomer era lo que siempre habíamos querido hacer Ricardo y yo. Para nosotros fue todo un descubrimiento la “goomerterapia”. Nos ahorrábamos un montón de dinero en psicoanalistas porque soltábamos nuestro lado oscuro».

El personaje empezó su andadura en «El Pequeño País», un suplemento del diario «El País», pero ha tenido diferentes hogares como «El Mundo» o «El Jueves», pero siempre tan ácido, con un dibujo fabulosamente detallista y un guion que nos guardaba la gran sorpresa en la viñeta final. Todo sigue teniendo su vigencia, aunque Goomer empezó a idearse en los años setenta y no fue hasta una década más tarde que empezó a ser conocido por los lectores. «Hace poco tiempo, en una tienda de Madrid, alguien me dijo que era increíble que la nuestra fuera una tira tan feminista. Es algo que no había pensado. Han cambiado los móviles, las redes sociales, pero lo básico no cambia nunca como es el comportamiento del ser humano, la avaricia... Todo eso está en estas páginas», aseguró Ricardo.

«B.C.», una tira cómica de Johnny Hart, muy popular en Estados Unidos en los años setenta y con unos peculiares trogloditas como protagonistas, podría verse como una influencias que tuvieron Ricardo & Nacho para su creación. «A Nacho le gustaba mucho ese tipo de humor. Nuestra idea era hacer una tira para los periódicos de Estados Unidos. Sin saber el formato, hicimos las primeras de Goomer, además de un catálogo del personaje». En total fueron una veintena de tiras apaisadas que cruzaron el charco, aunque fueron rechazadas. «Nos dijeron que la ciencia-ficción no era comercial y eso que era la época de las películas de “Star Wars” y “Alien”. Me metí en otras cosas, hasta que a mediados de 1987 me llama Nacho y me dicen que quieren remodelar “El Pequeño País” con la inclusión de personajes propios. Enviamos varias propuestas, como una con elefantes, pero escogieron a Goomer».

Al leer los dos volúmenes, uno no puede evitar pensar en dos de las creaciones más famosas de Matt Groening como son «Los Simpson» y «Futurama». Goomer es anterior, pero no es fácil ver cierto parecido en Homer Simpson y el terrícola que aterrizó en una galaxia lejana.

Goomer tiene su propia vida e, incluso, protagonizó una película que llegó a ganar un Goya a la mejor cinta de animación, aunque Ricardo Martínez reconoce que no le gustó el resultado final. «Espero que alguna vez podamos hacer la película. Hace poco nos contactó Netflix», concluyó.