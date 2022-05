¿Han encarcelado al auténtico asesino?

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre sospechoso de matar a su ex pareja y dejar el cadáver en un contenedor en La Granada del Penedès (Barcelona), y el hombre ya entró en prisión provisional. No obstante, la policía no descarta nada, porque podría haber otro sospechoso, que también fue detenido. aunque aún no se ha confirmado.

En un comunicado este miércoles, los Mossos han explicado que el cadáver se encontró el lunes 4 de marzo y que el hombre, de 51 años, fue detenido el miércoles 27 de abril.

El mismo día que se encontró el cadáver, la policía detuvo al hermano de la víctima, un hombre de 45 años, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vilafranca del Penedès (Barcelona) le envió a prisión provisional.

La investigación --que ha estado secreta hasta ahora-- continuó después de este arresto durante casi dos meses, y finalmente los Mossos determinaron que el presunto autor del crimen era la ex pareja de la víctima.

Le detuvieron hace dos semanas y el mismo juzgado le envió a prisión provisional como sospechoso del crimen.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado en un comunicado que, al tratarse uno de los investigados de la expareja de la víctima, el Juzgado de Instrucción 4 se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción 3, competente en materia de violencia sobre la mujer que, este lunes, se hizo cargo de la instrucción.

Asimismo, han explicado que este miércoles han comparecido para revisar la situación personal de los investigados y que el Juzgado ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos.

A la ex pareja se la investiga por un presunto delito contra la vida y un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, mientras que al hermano se le investiga por un presunto delito contra la vida y/o encubrimiento.