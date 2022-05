¿Quién es el payaso Pesarrodona, el más votado en las elecciones de la ANC?

Payaso, activista y ex concejal de Esquerra en Sant Joan de Vilatorrada, un pueblo de Barcelona a tres kilómetros de Manresa. Es la carta de presentación de Jordi Pesarrodona, el dirigente más votado en las elecciones al secretariado de la ANC. La entidad inicia una profunda renovación de toda la cúpula y la semana que viene elegirá sus principales puestos de mando -entre ellos, la presidencia- en un cónclave en Vilafranca del Penedès.

Y entre los 77 secretarios nacionales estará Pesarrodona, el más votado en esta primera fase de un alambicado proceso interno que llevará a designar al sucesor o sucesora de Elisenda Paluzie.

Según los resultados provisionales hechos públicos por la ANC, el candidato que ha obtenido más apoyos ha sido el propio Pesarrodona, con 2.306 votos, seguido por Feliu, con 2.188, y el exdirigente Julià de Jòdar, con 1.197. La primera es la favorita, la jurista Núria Feliu, vinculada a la ANC desde hace años, y ex alto cargo del Govern siempre vinculada a Junts. El segundo es el escritor y exdiputado de los antisistema en el Parlament.

¿Y Pesarrodona? En Twitter se presenta como “activista, de izquierdas, payaso y comediante” (su profesión al margen de la política). Siempre vinculado a Esquerra, fue concejal en el citado municipio barcelonés hasta que decidió romper el carné del partido. Fue en 2020, cuando el histórico militante se dio de baja por la política de pactos de la formación republicana con el PSOE en el Congreso. “Me doy de baja de militancia. Así no me siento prisionero de decisiones que no entiendo. Los últimos asuntos de país precipitan esta decisión”, aseguró entonces el ex concejal y ex tercer teniente de alcalde de Sant Joan de Vilatorrada.

Justo este mismo año, el Juzgado Penal 2 de Manresa le condenó por un delito de desobediencia el 1-O. El juez le impuso una pena de inhabilitación de 14 meses y una multa de 2.100 euros. Pesarrodona fue juzgado por impedir que agentes de la Guardia Civil accedieran a un centro escolar durante el 1-O en la localidad donde era concejal.

Antes, en septiembre de 2017, este activista se fotografió con una nariz roja de payaso junto a los guardias civiles que custodiaban la sede de la Conselleria de Economía de la Generalitat durante los registros, una imagen que se hizo viral en las redes.

A nivel político, está vinculado a Puigdemont a través del Consell per la República: ocupa una de las vicepresidencias de la Asamblea de Representantes, el “Parlamento fake” del expresident en Waterloo. De hecho, incluso optó a las primarias de Junts en 2020, cuando Puigdemont certificó la ruptura definitiva con el PDeCAT.

Pesarrodona es el mejor posicionado para presidir la entidad los próximos cuatro años -la propia Elisenda Paluzie también fue la más votada pese a que ahora hay más igualdad entre el comediante y Feliu-, aunque la decisión se tomará la semana que viene, cuando se escogerán los cuatro cargos orgánicos de la entidad: presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría.