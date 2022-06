Cataluña ya se proyecta para acoger en solitario los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en pleno desencuentro con Aragón y rotas las negociaciones para atar una candidatura conjunta. La Generalitat sabe de la dificultad de llegar a buen puerto y ha aprovechado las críticas del socialista Javier Lambán, presidente aragonés, para promocionarse ante el mismo Comité Olímpico Internacional (COI) y aventurar un proyecto en solitario incluso con el apoyo de Italia y Francia.

Esta semana, la consejera de Presidència, Laura Vilagrà, ha aprovechado una visita del presidente del COI, Tomas Bach, al Comité Olímpico Español para desplazarse a Madrid y vender las bondades de un hipotético salto en solitario de Cataluña. Una medida de presión más coincidiendo con la crisis de confianza con Aragón, que exige un nuevo reparto más igualitario de las disciplinas entre ambos territorios.

«Nuestra opción era colaborar con otro territorio que era Aragón, y tenía estaciones de esquí nórdico que cumplían los requerimientos. Pero si no es posible este acuerdo, nuestra candidatura, como han visto y evaluado asesores del COI, tiene todas las garantías para poder ganar», aseguró Vilagrà en declaraciones a los medios tras la visita de Bach. «El COI sabe que queremos los JJOO», zanjan estos días desde el Palau de la Generalitat.

Y este viernes, la propia consejera del Govern ha redoblado el pulso, ha anunciado una visita del presidente del COE Alejandro Blanco a Cataluña la semana que viene e incluso ha hablado de explorar la vía de una colaboración con Italia o Francia en caso de que se acabara optando a los Juegos Olímpicos en solitario. «No tiene sentido que en Cataluña hiciéramos una estación de salto, o de deslizamiento, porque son disciplinas que aquí no hay tradición, no hay deportistas y no tendría sentido, pero para el resto de disciplinas podríamos tener todas las categorías», sostuvo en una entrevista en TV3 recordando el informe que el Govern ya publicó sobre la viabilidad de una candidatura en solitario.

En el COE, por su parte, apuran las opciones para tratar de reconducir las maltrechas relaciones con Aragón pese a la dureza de las críticas de Lambán, quien incluso ha reclamado la dimisión del presidente del organismo, Alejandro Blanco, por el reparto de disciplinas. Las diferentes reuniones entre las comisiones técnicas de Cataluña y Aragón para la candidatura olímpica de 2030 están grabadas y los técnicos aragoneses «votaron a favor del acuerdo» para el reparto de las pruebas, explicó ayer el propio Blanco visiblemente molesto. «Está lo que ha dicho cada uno y la votación final. Es imposible entender lo que está pasando», zanjó.

En la última de las seis reuniones de la Comisión Técnica se aprobó que Aragón tuviera 54 pruebas y algo más de 2.000 deportistas, y Cataluña 42 pruebas y 2600 competidores. Un reparto acordado por las cuatro partes implicadas –Moncloa, COE, Generalitat y Gobierno de Aragón– del que Lambán se acabó descolgando entre fuertes reproches por su supuesta desigualdad.

En paralelo, los gobiernos de Cataluña y del cantón de Sarajevo ya han acordado un plan de cooperación que incluye la posibilidad de que capital bosnia albergue parte de las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos 2030 si la candidatura saliese adelante.