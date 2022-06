La portavoz de la Generalitat sobre la polémica por su escote en TV3: “La blusa no me incomodaba”

La portavoz de la Generalitat, la periodista Patrícia Plaja, ha tratado de zanjar la polémica por su escote, que TV3 tapó en el transcurso de una entrevista en directo en el programa “Els Matins”. En un artículo de opinión difundido a los medios, Plaja recalca que ni estaba incómoda con la blusa que escogió ni pidió que le subieran nada, aclara que no se sintió “censurada” por el gesto aunque admite, eso sí, que “no fue una decisión acertada” por parte de la cadena.

“La blusa que me puse no me hacía sentir incómoda ni antes ni durante de mi intervención”, relata la portavoz del Ejecutivo catalán para pasar a explicar lo sucedido. “¿Se me ha visto un pecho?’, pregunté mientras profesionales de vestuario me recolocaban la blusa. Nadie me contestó. ‘¿Se me han visto los pechos?’, volví a repetir. Pero estábamos en directo y no había tiempo para las explicaciones que vinieron después y que ya son públicas. Alguien pensó, erróneamente, que no estaba cómoda y con la mejor de las intenciones intentaron arreglarlo. Yo me lo creo. Pero la decisión no fue acertada y de eso ya no hay duda porque si no no estaríamos hablando de ello”.

“Presión estética”

De hecho y más allá de este episodio puntual, que ha levantado una fuerte polvareda en Cataluña, Plaja ha aprovechado el caso para denunciar el motivo de fondo: “No podemos normalizar la presión estética que sufrimos todavía hoy las mujeres”. “Se acabó el período de gracia: ya no vale justificar que los comentarios son bien intencionados o que no habíamos previsto que pudieran ofender. ¿Sabes cuál es la mejor forma de no equivocarse en este tema? No decir nada. Nos vestiremos cómo queremos, sin pedir permiso ni esperar opinión”.

Ens vestirem com voldrem, sense demanar permís ni esperar opinió pic.twitter.com/xwfevpPiZe — Patrícia Plaja (@patriciaplaja) June 16, 2022

La secuencia se pudo ver en directo, cuando Patrícia Plaja apareció con la blusa más subida de lo que la llevaba en un inicio de la entrevista tras una pausa en la que se emitió un vídeo. Entonces, y en esos 25 segundos a los que la propia portavoz hace referencia en su texto, un equipo de estilistas de la cadena entró en plató y le ajustó la camiseta sin preguntarle a ella.

Luego, la periodista Mayka Navarro, tertuliana del programa, intervino en directo a favor de Plaja y con una actitud crítica contra TV3: “Voy a reivindicar el escote de la portavoz del Govern Patrícia Plaja que de manera incomprensible ha sido censurada durante la entrevista. Yo, que también tengo mucho pecho, si el escote me lo permite, reivindico el escote de la portavoz Patrícia Plaja, el mío y el de todas las mujeres que salen en esta televisión”.

Tras el revuelo generado, que saltó de las pantallas a los medios y las redes, el programa de TV3 trató de justificar su gesto: “Hemos resuelto en directo una situación que percibíamos incómoda para la entrevistada, porque ella misma se ajustaba el top”. Este jueves, Plaja ha enmendado su versión pese a negar mala intención por parte de la cadena.