TV3 “censura” y sube el escote de la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja

En televisión todo cuenta y por eso parece que todo vale. Los espectadores de la cadena pública catalana TV3 se extrañaron entonces de la emisión de este miércoles del programa “Els Matins”, cuando Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat de Cataluña y habitual del espacio informativo, parecía haber cambiado de ropa entre una pieza y otra. Los internautas investigaron y comparando la imagen del principio junto con la de más tarde parece que el escote de la política se haya subido solo. Magia de la tele.

L’escot de la portaveu del @govern @patriciaplaja ha estat censurat aquest matí durant una entrevista als @elsmatins de @tv3cat.En una pausa de 25 segons per posar un vídeo li han tret l’americana i li han posat agulles per pujar-li la samarreta.El rètol també ha quedat més amunt pic.twitter.com/nXkk8osjsL — Anna Punsí (@punsix) June 15, 2022

“El escote de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha sido censurado esta mañana durante una entrevista en ‘Els Matins’ de TV3″, aseguró más tarde la periodista Anna Punsí en su cuenta de Twitter en la que daba cuenta del suceso. Explicaba Punsí que si se fija uno en las imágenes hay hasta tres momentos de la portavoz que empieza con un escote adecuado mientras va interviniendo en el programa.

Así se la vio tras el cambio y arreglo FOTO: TV3 TV3

Tras esta imagen comenzaron a subir los carteles con las declaraciones de los invitados al programa o los titulares de las noticias y llegando casi a la altura del escote con hasta cuatro líneas de texto. Cualquiera podría justificar incluso eso, dada la complejidad del tema recoger grandes declaraciones es habitual en este tipo de programas.

Momento en el que los carteles debajo de la portavoz se hacen hasta de cuatro alturas FOTO: TV3 TV3

Pero claro, si los más avezados se dieron cuenta que tras salir de plano casi oculta por los carteles dinámicos debajo de ella, la portavoz apareció con una apariencia casi nueva y con el escote corregido sin dejar ver la misma cantidad de pecho que al principio. Luego llega la aclaración de Punsí: “En una pausa de 25 segundos para poner un vídeo, le han quitado la americana y le han puesto agujas para subirle la camiseta. El rótulo también queda más arriba”, ha detallado.

Nada de un hecho aislado: en el mismo tono se expresó la periodista Mayka Navarro que también calificó de “censura” lo que hizo TV3 con Plaja. Y lo ha hecho en el mismo espacio: “Quiero reivindicar el pecho de la portavoz del Govern que de forma incomprensible ha sido censurada durante la entrevista con el compañero». Y luego ha seguido con el tema explicando que “yo también tengo mucho pecho, aunque este escote no me lo permite para reivindicar mi pecho el de la portavoz Patricia Plaja y el de todas las mujeres que salimos en esta televisión». Todo esto mientras se abría ligeramente la camisa.

La periodista @maykanavarro ha criticat aquesta censura en el mateix programa i ha reivindicat que les dones ensenyin l’escot. Ha recordat també que @rigobandini té raó quan es pregunta: “No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”. pic.twitter.com/1SYZFMzAhk — Anna Punsí (@punsix) June 15, 2022

Siguiendo con su habitual tono irónico, Navarro ha asegurado que es muy cierto “aquello que dice Rigoberta Bandini de por qué nos dan tanto miedo nuestras tetas. A mí las de Patrícia Plaja no me dan ningún miedo, al contrario, debe vestir como quiera, y si tiene pecho con todo el respeto por la audiencia que lo enseñe, no entiendo a quién le ha podido dar miedo”.