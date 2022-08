Un vecino de Aubameyang en Castelldefels: “Aquí vivimos con miedo y angustia”

Ocurrió ayer lunes. Varios ladrones entraron a robar con armas en casa del jugador del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang en Castelldefels, según confirmaron el mismo día fuentes cercanas a los hechos.

Al día siguiente, un vecino del futbolista azulgrana explicó su versión de los hechos. “Vivo en tres casas de Aubameyang. Ocho días antes del primer robo, estábamos cenando en el jardín y oímos unos ruidos fuera. Pensábamos que eran jabalíes, pero salieron tres encapuchados que se fueron corriendo. Mi hermano les siguió, vio la matrícula y la comunicó a la policía, que nos dijo que era de un vehículo robado tres días antes en Sitges.”

Prosigue comentando que “tenemos cámaras en casa y hay una que filma un pedazo de bosque. Los Mossos nos dijeron que creían que accedían a la zona por allí. Miramos las imágenes y vimos que entraban junto a nuestra casa. Se les ve encapuchados, con guantes, bolsas... Eran tres. (...) En el primer robo [el del 17 de julio], se ve a los ladrones entrar y salir con un bolso muy grande.”

“La noche del segundo robo [el de la noche del domingo] oímos ruidos, pero no llamamos a nadie, porque la semana anterior ya habíamos oído y avisamos a la policía, pero no hicieron nada. Por eso, el domingo por la noche, cuando oímos ruidos, nos encerramos en casa. “Ayer los Mossos estuvieron en casa para pedirnos imágenes de las cámaras. (...) Nos dicen que esto ocurre en otros lugares, en Sant Cugat, en Vallvidrera...” “Sufrimos bastante angustia... Cuando viajo por trabajo, mi madre siempre me dice: ‘¡Qué suerte!’.”

Cuatro hombres entraron en el domicilio del jugador de madrugada, amenazaron y golpeado, y les intimidaron a él y a su mujer para robarles las joyas de la caja fuerte.

Los presuntos ladrones huyeron en un coche blanco tras consumar el robo.

Los Mossos d’Esquadra están investigando para tratar de esclarecer los hechos e identificar y detener a los presuntos autores.