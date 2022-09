¿Cuándo terminará el calor en Barcelona?

El verano más caluroso de la Historia llega a su fin: septiembre ha arrancado con temperaturas impropias por los altos índices de humedad que han elevado la sensación térmica especialmente en Barcelona. Un bochorno inaguantable, sobre todo por la noche, que parece tener los días contados.

Las temperaturas de la pasada madrugada -del martes al miércoles- ya han empezado a descender tras las tormentas registradas: a las 06:00 de la mañana ha bajado moderadamente respecto a la registrada el martes con valores entre los 20ºC y los 22ºC en el litoral -y en la ciudad de Barcelona-, entre los 15ºC y 20ºC en el interior y por debajo de los 15ºC en el Pirineo.

La tendencia seguirá a lo largo de los próximos días -con posibles lluvias localizadas el viernes por la tarde, no el sábado ni el domingo- y la situación se estabilizará ya la semana que viene con máximas que no superarán los 25-26 grados y mínimas que no alcanzarán los 20. Datos más propios de la época que de un verano de aires tropicales y a las puertas de que arranque oficialmente el otoño el próximo 23 de septiembre.

Junio fue, en el conjunto de Cataluña, el más cálido desde junio de 2003. En algunas zonas del interior, del prelitoral y del Pirineo, se ha convertido en el más caluroso desde que se tienen registros, con una oleada de calor temprana entre los días 15 y 18. El mismo patrón ha seguido el mes de agosto, con una primera quincena excepcionalmente calurosa, que ha hecho que en algunos casos se superaran también los registros del agosto de 2003, el más cálido hasta entonces. Por ejemplo, en Tarragona se registró una máxima de récord con 43,6 grados.

Y julio de 2022 se encuentra también entre los tres más cálidos, destacando por la excepcionalidad de una de las oleadas de calor más persistentes en Cataluña, con más de dos semanas de temperatura superior a la climática en plena canícula y valores generalizados por encima de los 35.

Además, en Barcelona se ha batido el récord de noches tropicales -por encima de los 20 grados- con 76 en el Observatori Fabra, ubicado en lo alto de la capital catalana, en la montaña del Tibidabo y a 400 metros de altura respecto al mar.

En el centro de la ciudad se han registrado ya más de 100 noches tropicales, otra cifra para la Historia.