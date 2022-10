Junts recula, retira la petición de restituir a Puigneró y Aragonès da otro portazo

Sigue el sainete independentista con el Govern en jaque y pendiente de la eterna guerra entre Esquerra y Junts por el poder. Después de un fin de semana de posturas enconadas, Junts remitió anoche una última propuesta a Pere Aragonès en la que reculaba y retiraba la exigencia de restituir al ex vicepresidente Jordi Puigneró para tratar de limar asperezas. Una rebaja rechazada por el president y su entorno, que la tildan de poco seria.

Fuentes de Presidencia han replicado a Europa Press que a última hora de la noche del domingo Junts envió “un mensaje de texto, breve y genérico” modificando algunos aspectos del documento, pero critican que no era una propuesta elaborada como la que mandaron los posconvergentes el viernes, sino que se limitaba a un mensaje de Whatsapp.

Cabe recordar que los posconvergentes trasladaron el viernes a ultima hora un mandato a Aragonès con “concreciones y garantías” y cuatro exigencias: constituir el «Estado mayor del procés», un frente común entre Esquerra y Junts en el Congreso y la apuesta decidida por la autodeterminación y la amnistía en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, y la mencionada restitución de Puigneró apenas tres días después del cese fulminante por parte del president. Una demanda que ahora han retirado.

“En la última propuesta que se hizo mi nombre ya no estaba. Si el partido considera que esto hay que retirarlo, ningún problema. Lo contrario. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo para salvar esta legislatura, y esto significa cumplir con lo que se firma”, ha admitido el propio Puigneró en una entrevista en Rac 1.

Este lunes, Junts reúne a su ejecutiva en la sede de Barcelona para convocar formalmente la consulta a la militancia –se hará sí o sí el jueves y viernes– y decidirá la pregunta que trasladará a las bases en función de cómo hayan ido las conversaciones con el jefe del Ejecutivo. Un aspecto capital a tener en cuenta y que decantará la balanza definitiva de una consulta con la que el partido lleva avisando desde junio, pero que ahora ha acelerado a toda prisa.

Convulsión en Junts

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha cargado contra la crisis actual que el independentismo lleva días exhibiendo y ha asegurado que “sería absolutamente sorprendente, erróneo y equivocado romper el Govern”.

Sobre su decisión de si se presenta como candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2023, ha dicho que no ha tomado ninguna decisión porque está “estupefacto” por la crisis del Govern. “Dije que una de las condiciones básicas es que no nos peleemos y que haya acuerdo, no solo acuerdo interno en Junts. No quiero pelearme con ERC, estamos cometiendo un error y no creo que sea bueno lo que estamos haciendo”.

Por otro lado, la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha formalizado este fin de semana su militancia en Junts para defender la continuidad del Ejecutivo de coalición en la consulta del jueves. Una evidencia más del cisma que la cuestión provoca en el partido, con los círculos de Borràs y Puigdemont partidarios de romper con ERC.