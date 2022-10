La miopía afecta ya al 62,5% de los universitarios y su prevalencia va en aumento entre los nativos digitales

La prevalencia de la miopía entre los jóvenes españoles va en aumento y preocupa no solo el número de personas que la sufren, sino también las dioptrías que éstos tienen. De hecho, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se toman medidas al respecto, en 2025 ésta afectará al 52% de la población mundial, con el coste social que ello genera por todas aquellas patologías asociadas a la miopía magna.

En este sentido, cabe señalar que, pese a que una miopía baja no entraña grandes complicaciones, cuando ésta supera las 6 dioptrías se convierte ya en patológica. Así, el 40% de las personas con más de 8 dioptrías corre el riesgo de perder su visión a causa de enfermedades de retina; el 20% de las cataratas en pacientes más jóvenes tienen lugar entre aquéllos que tienen una alta miopía; el 20% de los pacientes con más de 15 dioptrías tendrán baja visión en la edad adulta, mientras que el 10% puede terminar sufriendo ceguera y, por último, entre el 60% y el 70% de los casos de desprendimiento de retina suceden entre miopes altos con 40-60 años.

En este contexto y teniendo en cuenta que existe un gran conocimiento científico sobre la miopía y se sabe de herramientas que permiten controlarla, parece injustificable el que no se tomen las medidas o precauciones necesarias en relación con los factores condicionantes de su aparición con el objetivo de prevenir situaciones patológicas en la edad adulta ya desde la infancia, algo que cobra especial importancia a tenor de los resultados del informe “La Prevalencia de la miopía en España entre la población más joven”, presentados por la asociación de utilidad pública Visión y Vida

Entre los datos más relevantes que pone de manifiesto dicho trabajo, señalar que, a día de hoy, en España, la miopía afecta ya al 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 años y al 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años. Se trata de una elevada tasa de prevalencia, que además sigue una tendencia al alza, tanto en lo que se refiere al aumento de la graduación como en lo relativo al número de afectados.

En concreto, resulta especialmente alarmante el crecimiento de la miopía entre los nativos digitales y, al respecto, cabe destacar que, en cinco años, el ratio es de -3 o -3,75 dioptrias para uno de cada diez, de -2 o -2,75 dioptrías para el 28,2% y de -1 o -1,75 para el 26%. Además, como apunta este informe, el 5,9 % de los menores de 6 a 12 años ya es miope, lo cual puede resultar preocupante en tanto en cuanto es posible que muchos de ellos acaben superando la barrer de las 6 dioptrías para convertir a su ojo en patológico.

Acerca de los factores que pueden favorecer ese aumento de la prevalencia de la miopía, este trabajo pone de relieve la importancia de pasar poco tiempo al aire libre, el tabaquismo, el nivel de estudios, ya que las personas con estudios son más miopes en un 26%, y el uso de las pantallas. Sobre este último dato, indicar que un 58% de las personas que usan las pantallas en la jornada laboral son miopes frente al 14,3% de aquéllos que no.

Sensibilizar sobre la prevención

El problema es que, frente a este realidad, solo uno de cada tres adolescentes se ha sometido a una revisión visual este año, mientras que dos de cada tres ha ido al dentista. De hecho, ya se conoce que 59% de las familias no revisa el estado de la visión de sus hijos puesto que éstos no se quejan de molestias, pese a que uno de cada cuatro jóvenes dice no ver bien.

Así pues, parece que existe poca concienciación acerca de la importancia de la salud visual y la prevención de la miopía, algo que confirma el hecho de que si bien uno de cada tres menores podría tener un problema de visión no corregido, solo el 11,4% de las familias llegan a sospecharlo y, en este sentido, es importante destacar que uno de cada tres casos de fracaso escolar se relaciona con problema de salud visual.

Al respecto, Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, indica que “hay que tener en cuenta que sabemos que ya hay un 3,9% de menores de primaria miopes . Si no tomamos cartas en el asunto, una miopía diagnosticada antes de los 8 años puede superar los niveles de riesgo. Por ello, es imprescindible ofrecer a familias y educadores información sobre cómo proteger la visión de sus hijos y a los jóvenes, técnicas y consejos para cuidar con autonomía su visión”.

En este sentido, la asociación ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de concienciación y revisión de la salud visual, ‘Ver para Aprender’, que en esta ocasión se centra en los adolescentes de 12 a 18 años, cuando en anteriores ediciones el foco estaba puesto en la población de 6 a 12 años.