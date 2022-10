El Clínic lleva a cabo el primer trasplante renal en España a un paciente de 90 años

Agustí Rovira era un hombre muy vital, con una vida muy activa y un gran apasionado de los viajes, que tuvo que resignarse a ver como su vida se frenaba en seco debido a unos pequeños nódulos en el riñón.

Éstos, en principio, no debían suponer ningún contratiempo de consideración para su salud, pero con el paso del tiempo, las complicaciones fueron a más y los problemas en el riñón le obligaron a tener que someterse a sesiones de diálisis por una insuficiencia renal crónica.

Agustí tuvo que estar en el programa de hemodiálisis durante 5 años y tres meses, con el impacto que ello supone para una persona con la energía y vitalidad de Agustí, hasta que el pasado mes de agosto, tras cuatro años a la espera de recibir un órgano, el paciente pudo ser trasplantado en el Hospital Clínic para convertirse así en la primera persona con 90 años en someterse a esta intervención.

Ahora Agustí se encuentra recuperándose y con una ilusión loca por retomar su vida normal y sus viajes. “Afronto la vida sin pensar en la fecha de caducidad. No sabemos si el trasplante me ha alargado la vida, pero ya puedo decir que me ha dado calidad de vida”, comenta.

Sin límite de edad

Y aunque el caso de Agustí es, por ahora, único en España, lo cierto es que, en los últimos años, se ha evidenciado una tendencia al alza del trasplante renal en personas mayores. De hecho, desde 2000 a 2021 el Hospital Clínic ha llevado a cabo 2.622 intervenciones de estas características, de las cuales 88 fueron a pacientes de 75 años o más, entre los que 15 de ellos tenían 80 años o más. Esta tendencia al alza se refleja en el dato de la Organización Catalana de Trasplante que indica que el porcentaje de trasplantes renales a personas de más de 74 años en Cataluña ha aumentado de un 2,4% a un 10% en la última década.

Todo ello confirma que la edad, por sí misma, no debería ser un criterio de exclusión ni una contraindicación absoluta a la hora de plantear un trasplante. Concretamente, en lo que se refiere al ámbito de la nefrología, ésta es una intervención segura que ofrece ventajas sobre la supervivencia en diálisis en la mayoría de casos, si bien es cierto que, a edades avanzadas, su riesgo/beneficio debe evaluarse de forma individualizada.

Al respecto, el doctor Fritz Diekmann, jefe de sección de Trasplante renal del Hospital Clínic, asegura que “hoy en día no hay barreras de edad para la donación y el trasplante de riñón, pues la posibilidad de trasplantar depende mucho más de la edad biológica que de la cronológica” y concluye que “la mejora en la calidad de vida del paciente trasplantado es abismal, a pesar de su avanzada edad”.