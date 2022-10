El Parlamento Europeo pide a España que aclare si Puigdemont es eurodiputado

El Parlamento Europeo tiene dudas sobre las credenciales de Carles Puigdemont y otros tres dirigentes independentistas y ha reclamado a la Junta Electoral Central (JEC) que aclare si realmente son eurodiputados. Así lo ha solicitado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en una carta en la que subraya que España solo notificó 55 candidatos electos de los 59 que le correspondían en la instirtución a raíz de las elecciones del 26 de mayo de 2019.

Los cuatro que faltan son los citados dirigentes, con el ex president de la Generalitat a la cabeza. Tras los comicios europeos, la JEC reconoció que Puigdemont, y los eurodiputados Toni Comín y Clara Pontasí (de Junts) y Jordi Solé (de ERC) habían sido elegidos pero posteriormente no les incluyó en la lista que debe mandar a Bruselas dado que no acudieron al Congreso de los Diputados para jurar o prometer la Constitución española.

El Parlamento Europeo no ha conseguido finalizar el proceso de verificación de credenciales de estos eurodiputados porque no recibió la notificación pertinente y la documentación necesaria de la JEC, por lo que al no cumplir con los requisitos de la legislación nacional no podrían ocupar escaño en la Eurocámara.

Por ello el pasado 18 de mayo, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento de la UE, presidida por Ciudadanos, requirió a la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, que pidiera formalmente a la JEC que enviara una notificación y documentación para la verificación de credenciales o, en caso de que eso no fuera posible, “la explicación de su ausencia y las consecuencias que de ella se deriven”, informa Efe.

La JEC se reunirá el próximo jueves 3 de noviembre para tratar este asunto, que lleva a una situación sin precedentes en la historia de la Eurocámara ya que deja en el aire y dependiente de la decisión del organismo regulador español el estatus de estos cuatro diputados.

En esa respuesta, el organismo arbitral tiene previsto recordar que no puede expedir credenciales a quienes no cumplen con los requisitos que establece la legislación española. Y uno de ellos pasa por acatar sí o sí la Constitución en Madrid ante la propia JEC, algo que Puigdemont y el resto de dirigentes no hicieron al estar huidos en Bruselas.

La Junta Electoral no aceptó el documento notarial que aportó la defensa de Puigdemont en el que “por imperativo legal” acataba la Constitución, y así se lo trasladó a la Eurocámara en junio de 2019. Pese a todo, el Parlamento Europeo le reconoció la condición de diputado una vez el Tribunal de Justicia de la UE así lo determinó.