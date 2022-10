Puigdemont dice que el PSOE le ha ofrecido “un buen trato” judicial y rechaza la reforma de la sedición

Carles Puigdemont busca foco e irrumpe en pleno debate sobre la reforma del delito de sedición, condición que Esquerra exige al Gobierno. Y lo ha hecho cuando se cumplen cinco años desde que huyera a Bélgica y a través de una carta difundida en las redes sociales. El ex president de la Generalitat asegura que, durante este lustro, ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle “expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo”. “Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo”, ha advertido sin añadir nombres ni más concreciones.

“No he buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni he esperado nunca los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explicito en público y en privado ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme soluciones felices”, ha añadido.

En el texto, el posconvergente también aprovecha para cargar abiertamente contra la reforma del delito de sedición, una de las piedras angulares de la agenda de la desjudicialización de ERC. Puigdemont dice no entender “cuál es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Cataluña”, y asegura que aún entiende menos que se le incluya a él entre los beneficiados de la reforma.

“Puedo entender los beneficios que tiene para el Estado español que yo aceptara una resolución basada en la reforma del código penal, pero los beneficios para el ‘procés’ independentista no los veo pro ningún lado”.

“No lo busco ni lo quiero, este beneficio personal. Tampoco lo pienso pedir ‘de rodillas’, como osó advertir un político independentista durante las negociaciones para resolver la crisis de Govern”, afirma, antes de puntualizar que estas actitudes demuestran que “no había muchas ganas de resolver nada”.

También ha reprochado abiertamente al PSOE y a ERC que hablen sobre su situación personal en la mesa de diálogo, algo que dice que le consta que ocurre: “Si no se lo he pedido ni autorizado, ¿Por qué razón insisten? ¿Qué buscan?”.