Bodegas Torres, entre los mejores destinos enoturísticos del mundo

Familia Torres se mantiene entre los 50 mejores destinos enoturísticos del mundo según el ranking World’s Best Vineyards 2022, elaborado por el grupo editorial británico William Reed. La bodega del Penedès, presente en las cuatro ediciones de la lista, ocupa este año la posición 34, siendo la cuarta bodega española –y la única catalana– de la clasificación.

De Familia Torres, los impulsores destacan, además de sus más de 150 años de historia, el compromiso para reducir las emisiones y la cofundación de International Wineries for Climate Action, y consideran que visitar la bodega permite conocer “no solo un rico patrimonio vitivinícola, sino también cómo será el futuro de la elaboración del vino”. Además, mencionan algunas de las experiencias que ofrece la bodega como la exclusiva Legacy wine experience o la Noche de Estrellas que aúna astronomía, música y vino, el restaurante de cocina mediterránea El Celleret y vinos como el legendario Mas La Plana y los elaborados con variedades ancestrales recuperadas.

Este ranking es, según William Reed, una oportunidad para despertar interés entre los turistas y aquellos que buscan viajes auténticos y únicos. El listado de este año se ha confeccionado a partir de las 2.000 nominaciones de bodegas de 20 países de 6 continentes que ha realizado un jurado integrado por 500 expertos del mundo del vino y del turismo, distribuidos en diferentes regiones, a quienes se les había pedido que designaran siete bodegas con la mejor experiencia abierta al público, sin criterios ni listados predeterminados.

El ranking World’s Best Vineyards 2022 se dio a conocer el pasado 26 de octubre en una gala celebrada en la bodega Zuccardi Valle de Uco de Mendoza (Argentina), vencedora de la anterior edición. El objetivo de la lista de los mejores viñedos del mundo, inspirada en las prestigiosas listas de World’s 50 Best Restaurants y World’s 50 Best Bars que también elabora William Reed, es poner el foco en el enoturismo, mostrando la diversidad de destinos y animando a la gente a descubrir la singularidad del vino, de sus paisajes y bodegas.