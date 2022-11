Junts asesta un duro golpe y el Parlament reprueba de forma encubierta a Aragonès

Junts se ha salido con la suya y ha propinado un nuevo golpe a Pere Aragonès y a Esquerra: el Parlament ha constatado la pérdida de confianza en el Govern a través de una moción impulsada por los posconvergentes y secundada por el PSC, los Comunes y la CUP, los tres partidos que los republicanos han incluido en la ronda de contactos para negociar los Presupuestos de 2023.

Un revés cargado de simbolismo con la legislatura en el aire después de que el partido de Laura Borràs decidiera romper y salir de la Generalitat hace ahora un mes.

El Parlament de Cataluña “constata la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente de la Generalitat al inicio de la legislatura”, es el escueto texto de una reprobación encubierta impulsada por la posconvergencia. ERC finalmente se ha abstenido junto a Ciudadanos y el PP -estos últimos, en señal de protesta al sostener que no confiaban ni en el Ejecutivo de coalición ni el de ahora-, mientras que los republicanos han evitado votar en contra para no plasmar su aislamiento en la Cámara.

El encargado de defender la moción de Junts ha sido el diputado Josep Rius, que ha acusado al presidente catalán de haber hecho “fichajes” para “provocar a los partidos” más que “mejorar la vida de la ciudadanía” o “sumar escaños”.

“Es el Govern más débil de la historia reciente de la Generalitat, es un Govern débil porque no se sabe con qué mayorías cuenta, es un Govern débil porque se ha quedado solo, no cumple los acuerdos, no es de fiar”, ha lanzado Rius ante el pleno.

La encargada de fijar el posicionamiento de ERC ha sido su portavoz en el Parlament, Marta Vilalta, que ha recordado que los cambios en el Govern responden a la decisión de Junts de salir, y ha apuntado que esta decisión se ha producido “la primera vez que el espacio de Convergència no tiene la presidencia” de la Generalitat.