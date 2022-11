El PSC quiere unos Presupuestos pactados al margen del Parlament

El PSC rechaza cualquier «intercambio de cromos», no quiere entrar en el juego parlamentario y pide un acelerón al Govern para negociar ya los Presupuestos de 2023, la ley más importante de la legislatura. Los socialistas saben de la importancia de sus 33 escaños y ven con cierto estupor la pasividad del Govern de Pere Aragonès, concentrado en priorizar a Junts y la CUP pese al recelo de ambos partidos, sumidos en una cruda guerra contra Esquerra en el seno del independentismo.

Con los Comunes en la recámara pero insuficientes para sacar adelante las cuentas, el partido de Salvador Illa empieza a poner límites a la pasividad del gabinete de Aragonès: la portavoz en el Parlament, Alícia Romero, advirtió ayer de que no aprobará las cuentas para 2023 si antes no ha «cerrado» una negociación previa con los socialistas catalanes. «Si lo llevan sin negociar, el voto será contrario», presionó tratando de desvincularse de una negociación a toda prisa y descarnada en la cámara catalana, con la crisis y la inflación disparadas. Es decir, no los apoyará si el Govern los registra en la Cámara catalana sin negociarlos antes con los socialistas.

En una rueda de prensa en el Parlament, Romero dejó claro que, a día de hoy, el PSC no mantiene ninguna negociación abierta con el Govern para aprobar las cuentas de 2023, ni tampoco tienen prevista ninguna reunión en las próximas horas o días, algo que atribuye a la pasividad de la Generalitat.

De hecho, la portavoz socialista reclamó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que «acelere» para «tener presupuestos el año que viene», y vaticinó que el Govern de Esquerra irá a una prórroga presupuestaria –que puede convertirse en «definitiva teniendo en cuenta la poca prisa» del president– si no pone remedio de inmediato. «Si quieren aprobar unos Presupuestos con nosotros, que se arremanguen y se pongan a trabajar». El objetivo del PSC es evitar una alambicada negociación con Junts de por medio y la imposibilidad de mover grandes cuantías de dinero de un departamento a otro cuando las cuentas ya están en la cámara.

Además, el PSC aprieta un poco más las tuercas al Ejecutivo de Esquerra y llevará al próximo pleno una moción para reprobar al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, después de que el partido haya pedido su cese durante las últimas semanas por la polémica con la cúpula de los Mossos y su «mala gestión» en el departamento. Según detalló la portavoz, el PSC está hablando con Junts y con «otros grupos» para sacar adelante esta moción, que se votará en el próximo pleno.

De hecho, la oposición ya ha mandado varios avisos a Aragonès y ha dejado clara su situación de debilidad y minoría en varias ocasiones. El último es el bloqueo de la agenda legislativa de la Generalitat por la falta de apoyos en la Cámara: ayer mismo, PSC, Comunes, la CUP y Junts impidieron “de facto” la tramitación y convalidación de dos decretos ley del Govern por falta de apoyos y acusaron a los republicanos de no haber querido negociar previamente. Dos proyectos importantes y simbólicos, especialmente el primero al incluir un aumento de 376 millones de euros adicionales en el presupuesto sanitario de 2022 para afrontar este mismo invierno. El otro es para favorecer la promoción interna en el empleo público, agilizar la cobertura de vacantes y reducir la temporalidad. El Ejecutivo de Aragonès aún tiene tiempo para lograr su validación en el Parlament, aunque no podrá hacerlo en el pleno de la semana que viene y deberá esperar al 12 de diciembre, justo antes de las vacaciones de Navidad y prácticamente en tiempo de descuento.

Por su parte, la Generalitat responde que abrirá en los próximos días una nueva ronda de contactos con los partidos sobre los Presupuestos, en la que ya prevé empezar a intercambiar aspectos técnicos y analizar propuestas concretas. Según fuentes del gobierno catalán, esta nueva ronda de contactos arrancará con el partido de Borràs y los Comunes, y seguirá incluyendo al PSC.