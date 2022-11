Cuatro bodegas españolas entre las 50 mejores del mundo

Una buena forma de conocer la salud de la industria vitivinícola española es aproximarse a la clasificación que World’s Best Vineyards elabora anualmente. Y España no sale mal parada ya que ha conseguido colocar cuatro bodegas, incluida la mejor de Europa.

Así las cosas, Zuccardi Valle de Uco ha sido elegido Mejor Viñedo del Mundo y Mejor Viñedo de Sudamérica por tercer año consecutivo. Mientras, las Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal en la región española de Rioja escaló cuatro puestos hasta el número dos de la lista, llevándose el título de Mejor Viñedo de Europa por delante de Chateau Margaux de Burdeos, que subió 19 puestos hasta el tercer lugar. La lista Top 50 de 2021 presenta 16 países e incluye dos participantes por primera vez de Rusia y cuatro bodegas en el Líbano.

La lista, que tiene como objetivo resaltar la gran diversidad entre los destinos de enoturismo establecidos y emergentes, es votada por una “academia” de más de 500 expertos mundiales en viajes y vinos. Este año vio 10 nuevos destinos en el Top 50 con Karam Wines en el Líbano convirtiéndose en la nueva entrada más alta en el número 14. Karam Wines también reclamó el título de Mejor Viñedo en Asia.

Las dos nuevas entradas rusas son empresas familiares del centro vinícola contemporáneo de la región de Krasnodar, junto al Mar Negro. La Bodega Sikory, fundada en 2012 por Alexander Sikorsky, entró en la lista en el puesto 20, y Lefkadia Valley, fundada en 2007 por Mikhail Nikolaev, entró en el puesto 23.

Portugal también se ha convertido en un destacado destino de enoturismo, con siete entradas, cuatro nuevas, en el Top 50. Quinta do Crasto (n.º 16), Quinta do Noval (n.º 29) y Quinta do Bomfim (n.º 38) se han sumado ahora a Quinta da Aveleda (nº19), Soalheiro (nº27), Quinta do Vallado (nº49) y Quinta do Infantado (nº50). Esto significa que Portugal y Chile están empatados en la parte superior por el número de bodegas en la lista, siete cada uno, superando a Argentina por uno. Y, finalmente, tres países con cuatro fincas vinícolas cada uno en la lista: Francia, España y Líbano.

En la ceremonia, Andrew Reed, ideólogo de World’s Best Vineyards, señaló que “el enoturismo es muy importante para la economía global y las economías locales, ya que crea puestos de trabajo directamente en las bodegas, pero también anima a los visitantes a la zona y al los ingresos asociados que eso genera. Esto es más importante que nunca con la situación global reciente, y sabemos que al arrojar luz sobre el enoturismo como lo hacemos con los mejores viñedos del mundo, el mensaje llega a más personas para que vengan y descubran la singularidad del vino y dónde está. hecha”.

El evento de este año se llevó a cabo en asociación con Wines of Germany. Steffen Schindler, de la asociación, comentó: “El enoturismo se ha convertido en un pilar económico muy importante para muchas de nuestras fincas vitivinícolas, y sabemos que los clientes más fieles son los que han venido a nuestras fincas y regiones vitivinícolas en persona”.

Y así queda la clasificación