TV3 tomará medidas para que no se diga “puta España”

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha afirmado esta mañana, en la Comisión de Control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), en el Parlamemt de Cataluña, que se velará para que se aplique el libro de estilo de la entidad entre sus trabajadores, especialmente en sus opiniones públicas en redes sociales, pero también en los espacios de la casa. A preguntas de la diputada de C’s Anna Grau, Gras explicó que desde hace pocos días se ha creado una comisión “para asegurarnos que esto no se nos vaya de las manos y podamos examinar, pactar y, si hace falta, sancionar a los trabajadores de la CCMA que no cumplan el libro de estilo”. La medida no será aplicable a los colaboradores de TV3 y Catalunya Ràdio.

Anna Grau preguntó a Gras por recientes publicaciones en Twitter de algunos trabajadores de TV3, como es el caso de Jordi Eroles, que hace unos días comentaba el anuncio de que la gira de Joaquín Sabina parará el próximo año en Barcelona. “¿¡¿¡Para bombardearla?!?! ¡¿¡¿O clavarnos cuchilladas a todos los catalanes?!?!”, escribía el periodista de TV3 que acaba de volver a la cadena tras un breve tiempo en el departamento de comunicación de Exteriores de la Generalitat.

Per bombardejar-la?!?! O clavar-nos ganivetades a tots els catalans?!?! 😤 https://t.co/Mnde9vKIg1 — Jordi Eroles i Asensio (@JordiEroles) November 4, 2022

Para Gras el de Eroles es “un caso aislado”. De la misma manera calificó la publicación de otro profesional de la cadena, en este caso el de un cámara de TV3 quien aseguraba que el tándem que más le gustaba sería el formado por Carles Puigdemont y Laura Borràs porque es el que permitirá luchar “por una Cataluña libre y justa”. “Estamos intentando corregir los controles para evitar que trabajadores de la casa puedan realizar este tipo de expresiones. Las consideramos inapropiadas y tienen que cumplir el libro de estilo”, matizó Gras. Respecto a si esto mismo puede aplicarse a los colaboradores, el director de TV3 dijo que “es difícil”. “La intención es que esto dentro de TV3 no pase. Sean casos aislados. Los controlaremos, los reprenderemos y tomaremos las medidas que se tengan que tomar”, concluyó Gras.

Por otra parte, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, insistió en la necesidad de más recursos para la transformación de Corporación. Por ello, reprochó la “infrafinanciación” que padece. En la actualidad, dijo Romà, se sigue trabajando con el Govern en el presupuesto para 2023, aunque también se quieren buscar otros recursos independientes para esta entidad. Romà ha recordado que los medios públicos catalanes cuestan 31 euros por habitante al año, cuando hace diez años era 45, y que continúa lejos de referentes de países europeos de igual tamaño, que se sitúan entre los 50 y 55: “Si nos situáramos en unos 40 euros por habitante sería un incremento importante, pero lejos de referentes europeos”.