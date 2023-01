Una de las víctimas de los violadores múltiples de Castelldefels: “Me dijeron que no me quejase, que me había portado como una campeona”

El Juzgado de Instrucción 5 de Gavà envió a prisión provisional sin fianza a cinco detenidos por cinco delitos de agresión sexual y otros tres de agresión o abuso sexual a tres víctimas en 2021 en el Baix Llobregat, en Castelldefels. Una de las víctimas se puso en contacto con el programa “En boca de todos” de Nacho Abad, y ahí relató parte de su terrible experiencia.

Entre otras conmovedoras declaraciones, la joven víctima asegura que les dijo, tras la agresión múltiple, que “me habéis destrozado”, a lo que ellos habrían respondido “No te quejes, te has portada como una campeona”. La chica reconoció que había bebido mucho, pero que la agresión fue salvaje, a lo que ella opuso resistencia física.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular habían pedido el ingreso en prisión provisional y la jueza considera que la investigación ha “evidenciado que se trata de un grupo organizado que actúan del mismo modo con sus víctimas”.

La instructora cree que uno de ellos se dedicaba a captar a las víctimas “y después los demás se aprovechan de la vulnerabilidad sometiéndolas a prácticas sexuales no consentidas”.

La jueza lo infiere del hecho que existan tres víctimas “pero también de los mensajes de los móviles se infiere que existen otras víctimas que no han podido ser identificadas”.

A raíz de la investigación, cree que “el modo de actuar de los investigados es habitual y lo han normalizado, menospreciando a las mujeres, considerándolas objetos cuya finalidad es satisfacer sus deseos sexuales y minusvalorando la voluntad de las mujeres”.

De esta manera, los detuvieron el pasado 19 de diciembre en Castelldefels a cinco hombres relacionados con varias agresiones sexuales que se denunciaron durante la pandemia de 2021 en el Baix Llobregat. Una denuncia abrió la puerta a seguir el caso, que ha descubierto que los hombres lo habían hecho con más mujeres.

Era la única chica que estaba en la fiesta, el retso eran 5 hombres. Debido a su estado de embriahuez y somnolencia, llegaron los abusos y la violación múltiple. “Venga, venga, quitaros los pantalones”, escuchó la víctima, explica Abad en “El Debate”.

Prosiguen las explicaciones de la víctimaa “El Debate”: “Yo les decía: “parad, dejad de violarme. No me está gustando», pero no me hacían caso. Intentaba poner resistencia física, incluso me encogía para ponérselo difícil y que no me pudieran seguir, pero ellos no paraban. Además, yo estaba sola y muy asustada».

Le arrancaron las braguitas y comenzaron a violarla, sin preservativo, uno tras otro. «No sé cuánto rato estuvieron», continúa narrando Leticia. «Mientras me agredían uno dijo: «No veas como aguanta para como está, está siendo una campeona». No sé si me grabaron o me hicieron fotos. Nunca di mi consentimiento, a ninguno, para mantener relaciones sexuales, y menos en grupo. Yo les decía: «Parad, dejad de violarme. No me está gustando», pero no me hacían caso. Intentaba poner resistencia física, incluso me encogía para ponérselo difícil y que no me pudieran seguir, pero ellos no paraban. Además, yo estaba sola y muy asustada».

Ella no recuerda cuanto tiempo estuvieron sometiéndola sexualmente, aprovechándose de ella. «Fue mucho rato. Pararon cuando se saciaron. Cuando eso ocurrió, se fueron de la habitación. Me dejaron sola y desnuda. Uno de ellos regresó con mi ropa. Me vestí sola y después rompí a llorar. Estaba histérica por lo que me habían hecho. Ellos gritaban: «No te pongas así que has sido una campeona». Me fui llorando hasta la puerta, abrí, salí y me fui a casa».