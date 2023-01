Entre el periodismo y la vida

Bajo el título «La possibilitat de dir-ne casa» se encuentra la nueva novela de Marta Orriols, que regresa a la narrativa cambiando de sello, aterrizando en Proa. El libro, que la próxima semana llega en castellano de la mano de Destino, narra la vivencia de una corresponsal de guerra que regresa a Barcelona tras pasar casi dos décadas cubriendo informaciones en el extranjero. Con este punto de partida se inicia un relato en el que la protagonista regresa a sus raíces para reencontrarse con ella misma y con su propio pasado.

Para Josep Lluch, según explicó ayer durante la presentación de la obra, Marta Orriols es «una autora que ha sabido crear una comunidad de lectores. No es un estallido efímero». Buena prueba de ello es que sus anteriores libros han sido traducidos a 16 idiomas, entre ellos el chino, el árabe o el hebreo. «En sus novelas y cuentos, el lector se siente interpelado. Es una escritura sobre la vida, que tiene efecto en el lector tanto de Martorell como de Tel-Aviv», aseguró Lluch.

Por su parte, la escritora explicó de dónde partió la idea para «La possibilitat de dir-ne casa» y fue tomando como modelo a Txell Feixas, una de las más conocidas y reconocidas corresponsales de TV3 y Catalunya Ràdio, durante mucho tiempo en un terreno nada fácil para una mujer dedicada a la información como es Beirut. «Me gustaba imaginar qué es lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras», explicó la autora de «Aprendre a parlar amb les plantes». A ello se le sumó también el querer preguntarse sobre el papel que puede o debe tener el periodismo en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, donde se da más importancia a un comentario en redes sociales que a una información extensa y contrastada.

«Contacté con Txell Feixas, pero esto no es su vida. Me interesaba que el relato fuera lo más real posible y por eso me gusta hablar con un profesional. Por otra parte, si contactas con alguien que está en Beirut intentas ir más allá, pero con la pandemia se frustró. Fui al Líbano cuando la novela ya estaba muy avanzada», aseguró la escritora. A este respecto, Orriols aseguró que «fue un reto llevar a mi personaje por países de los que desconozco su realidad».

Cuando se le pregunta cómo definiría «La possibilitat de dir-ne casas», la escritora aseguró que «es una novela que habla mucho de las relaciones de las personas. Es un pequeño homenaje a los corresponsales, pero también a cómo entendemos el mundo a través del periodismo». Igualmente añadió que su protagonista es alguien que «reencuentra a personas que formaban parte de su pasado, también a una ex pareja. Por eso es una novela que quiere hablar de las relaciones afectivas en el momento actual. Quería que la protagonista fuera alguien con una educación sentimental, de los 70 y 80, libres, pero aún con algo de tradicional. Se plantea muchas cosas sobre su identidad».

¿Y qué es lo que le atrajo de la labor de una corresponsal como Txell Feixas? La autora no lo dudó y apuntó que «el periodismo humano que pone el micrófono ante las víctimas». En eso jugó un factor importante como es el hecho de que la periodista era mujer. «En Líbano había más mujeres corresponsales que hombres, según me dijo Txell. Me parecía importante que ella, la protagonista de la novela, fuera mujer. Se podía hablar de lo que hace una mujer allá, cómo hace una corresponsal su trabajo. Txell me explicó que en muchas entrevistas no la miran a la cara sino al cámara. Es una sociedad muy cerrada. Sin embargo, ser mujer le ha abierto puertas en el mundo de las mujeres de allá, un mundo que desconocemos mucho».

«La possibilitat de dir-ne les coses», según su autora, también presenta cómo las personas tienden «a proyectarse siempre hacia el futuro. Nos cuesta decir que el futuro es ahora y estar satisfechos con ello, con lo que estamos siempre buscando la felicidad». «Una idea de felicidad es dejar de ser quien piensas que eres y ser realmente tú». Todo ello está narrado por alguien que escribe «de manera muy espontánea, sin saber de entrada muy bien hacia donde ir, aunque creo que la literatura tiene que estar muy en diálogo con la vida. La literatura que me interesa es la que está en diálogo con la vida, la que habla de emociones, la que tiene en el centro al personaje».

Sobre el cambio de editorial, Orriols matizó que ha sido «una decisión muy personal», y agregando que vive con ilusión el formar parte del catálogo de Proa.