ERC avisa a Illa: sin "cupo catalán" no habrá presupuestos en 2026

El gran borrón de lo que llevamos de legislatura en Cataluña es, sin duda, la falta de presupuestos autonómicos, esto es, la ley más importante con la que debería contar un ejecutivo para poder operar y desplegar sus políticas, incluidas aquellas pactadas en sus acuerdos de investidura. Cataluña tiene, pues, prorrogadas las cuentas de 2023, aprobadas bajo el mandato de Pere Aragonès, después de que Salvador Illa no fuese capaz de articular una mayoría que le aprobase unas nuevas. De este modo, ni siquiera llegó a presentar un proyecto al Parlament, pues era consciente de que si ERC y los comunes le habían brindado apoyo para hacerle presidente a cambio de ciertas exigencias, no iban a dejar esas exigencias incumplidas antes de darle el visto bueno a unos nuevos presupuestos.

El cupo catalán

Una de esas exigencias de la investidura fue la aprobación de un nuevo modelo de financiación para Cataluña, el llamado cupo catalán o financiación singular; un modelo parecido al vasco mediante el cual la nueva «hacienda catalana» recaudaría sus impuestos. Según lo sellado, antes del 30 de junio (dentro de tres días) debía estar preparada la propuesta y debía presentarse tras una bilateral entre el Estado y la Generalitat.

El año pasado, ERC decidió no apoyar las cuentas de Illa porque, argumentaban, no había «avances sustanciales» en esta materia. Decidieron, entonces, poner la mirada en los de 2026. Sin embargo, los distintos portavoces de ERC llevan días declarando que las negociaciones están «muy verdes».

Sin embargo, desde el Govern aseguran que cumplirán «todos los acuerdos» y que, para llegar al 30 de junio, aunque quede poco, todavía queda tiempo suficiente como para sacar adelante el acuerdo. Decía Sílvia Paneque, portavoz de la Generalitat, que «no sería la primera vez que cerramos un acuerdo en el último momento». Todo indica, pues, que su intención es acelerar y presentar un proyecto que sea capaz de aunar las voluntades de la Generalitat, el Estado y Esquerra Republicana de Cataluña.

En este contexto, según una información que avanza el medio «Nació Digital», Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, ya le ha trasladado a Salvador Illa lo que desde la Generalitat se temían: si no se cumple lo pactado en la investidura, es decir, tener una propuesta de modelo de financiación singular antes de julio, no les apoyarán los presupuestos de 2026. De este modo, Junqueras tira por tierra las declaraciones de Paneque del pasado martes, cuando trataba de quitarle importancia a la cuestión de la fecha, de los plazos, y decía que lo importante era «el compromiso». Para Junqueras, pues, no es solo la voluntad, sino los plazos y los tiempos acordados. Por otro lado, según marca la ley, los presupuestos deberían llevarse al Parlament en octubre. Para entonces, las negociaciones con los socios ya deberían estar encaminadas y casi cerradas.

La estabilidad política en Cataluña vuelve a estar condicionada por la falta de presupuestos y por el cumplimiento estricto de los acuerdos de investidura. Con el reloj corriendo en contra, el éxito o fracaso del llamado cupo catalán marcará no solo el rumbo de la legislatura, sino también la credibilidad de los compromisos adquiridos por el PSC y ERC. Junqueras ha dejado claro que no habrá cheques en blanco: sin avances concretos, no habrá presupuestos. El tiempo apremia y el margen para la ambigüedad se estrecha. Además, se vuelve a demostrar que el PSC no ha traído estabilidad de gobierno a Cataluña, sino que depende exclusivamente de sus socios de investidura, ERC y los comunes, para sacar adelante medidas.