2025: ningún propósito nuevo

Este artículo no es apto para menores de cuarenta años.

Por el contrario lo dedico a aquellas personas que vivimos razonablemente tranquilos y razonablemente contentos con lo que somos y lo que hacemos, aunque a algunos nos guste meternos en todos los líos habidos y por haber.

Verán, cada año la gente hace propósitos que no cumple. Mi consejo es que antes de proponerse nada, se haga unas preguntas razonables.

Por ejemplo:

-Este año quiero perfeccionar mi inglés.

Perdone, ha llegado usted a su edad y a su nivel profesional chapurreando la lengua de Shakespeare, pues ¿para qué quiere más? Además seguro que en unos años inventaran un chip lingüístico y hablará usted de carrerilla todos los idiomas del mundo con un simple implante.

-Este año quiero aficionarme a las redes sociales.

Quite amigo, quite, ¿para qué? ¿Para que todo el mundo se entere de lo que come?, ¿a dónde viaja?, ¿o lo que le gusta más? Permanezca usted en el anonimato tecnológico y se ahorrará tiempo y disgustos.

-Este año me pondré en forma.

Está bien, muy bien eso de cuidarse. Y no hay que menospreciar el ejercicio físico. Pero, créame, si usted es un profesional, por ejemplo abogado y pretende tener el cuerpo de Topuria o Cristiano Ronaldo, no le quepa la menor duda que pierde credibilidad. Por lo menos conserve usted un punto razonable de barriguita, que a determinada edad luce. Por si le apetece citarlo, le cedo una de mis frases favoritas «a mis sesenta y siete años en traje de baño no gano pero empato». Para que más.

-Empezaré a jugar al golf o aprenderé a esquiar.

Con todos los respetos, con la máxima delicadeza, ¿ha perdido usted algo como para tener que ir detrás de una pelotita a la que ha golpeado con un palo? ¿No tiene usted nada mejor que hacer a su edad que tirarse por una montaña en la que hará un frio que pela? Pido una vez más perdón a los aficionados al golf y al esquí, todos mis respetos.

Por el contrario se lo puede seguir pasando usted la mar de bien viendo partidos de fútbol, fumándose un puro de vez en cuando mientras se toma un buen gintónic, y sobre todo conversando con familia y amigos. Además, este año, si se aburre, puede apuntarse a cualquiera de los cien actos de la muerte de Franco, al que van a sacar de paseo los descendientes de aquellos que no hicieron nada mientras vivía, o peor, de los que eran concejales o alcaldes en aquella época. Pero ya se sabe, contra Franco vivimos mejor o por lo menos tapamos escándalos, corrupción, y concesiones inexplicables varias.

Aunque lo mejor que pueden hacer, es no hacerme caso, haga usted lo que le plazca, yo al fin y al cabo este año me propongo volver a saltar en paracaídas. Feliz 2025.