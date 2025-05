La 28 edición del DocsBarcelona premia 'La memoria de las mariposas' como mejor película

El festival DocsBarcelona ha premiado 'La memoria de las mariposas', de la cineasta Tatiana Fuertes, con el Premio Docs a la Mejor Película, durante la entrega de galardones de su 28 edición este sábado en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Este film es un tributo a las víctimas indígenas del comercio del caucho peruano que Fuentes conecta con su propia familia, ha informado la organización en un comunicado.

El Premio Docs a la Mejor Película Catalana ha sido para 'Grupo natural', una mirada "empática y constructiva" a la adolescencia de Nina Solà, mientras que el Premio Docs del Públic - Moritz ha reconocido el documental catalán 'Mares', de Ariadna Seuba, que retrata el camino hacia la maternidad de dos mujeres. Por otro lado, el Premio Docs Nuevo Talento - Filmin, reservado a las óperas primas, ha valorado 'Two strangers trying not to kill each other', de Jacob Perlmutter y Manon Ouimet, y el Premio Docs Antaviana ha sido para 'Timestamp', de Kateryna Gornostai, un "homenaje a la lucha cotidiana de estudiantes y profesores por mantener las escuelas abiertas" en plena guerra de Ucrania. 11.000

ESPECTADORES

A falta de las dos últimas jornadas del certamen, DocsBarcelona ha registrado unos 11.000 espectadores en las seis sedes del festival --el CCCB, los cines Renoir y Phenomena, la Filmoteca de Catalunya, Casa Montjuïc y el Espai Texas--, con 48 películas en cartelera, 11 de ellas estrenos mundiales. Esta edición del festival ha agotado las localidades de 10 sesiones de su programación y ha llevado a Barcelona a unos 50 cineastas. La codirectora artística y jefa de programación del festival, Maria Colomer, ha destacado que en esta edición, dedicada al archivo y la memoria, acabarán aumentando un 18% los espectadores presenciales: "Hemos sumado dos nuevas salas, consolidando el documental como eje central de un espacio cultural arraigado en la ciudad".