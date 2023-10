El actor independentista Joel Joan incita al público de un programa de radio a gritar "Puta España" y "Puta PSC"

El actor y director independentista Joel Joan fue el invitado del podcast radiofónico de humor ‘La Sotana’, que se emitió desde el Teatro Victoria el pasado 21 de octubre, dentro del festival ‘Victoria x Podcast’ que acogió a diez podcasts durante doce horas ininterrumpidas, para convertirse en el Récord Mundial de Podcast en emisión seguida.

Durante su entrevista, incitó al público que llenaba el teatro que gritara “Puta España”, que es un lema habitual de este espacio satírico, pese a que se trata de un espacio de temática futbolística, con la complicidad de los otros integrantes que estaban sobre el escenario.

Lo hizo en tres ocasiones y en la segunda, tras una mención de Modgi, uno de los miembros de ‘La sotana’, a cómo Manel Vidal fue despedido del programa ‘Zona Franca’ de TV3 por asociar a los socialistas catalanes con la esvástica, parte del público comenzó a gritar “puta PSC”.

Recientemente, comentó una noticia de RTVE en la cual el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba que, “los nacionalismos nos llevan a un horizonte similar al de los Balcanes”. La respuesta de Joan al tuit del líder popular fue “ya quieren sacar los tanques, tú. Todo en su momento, hombre”.

Hace algún tiempo aseguró durante una entrevista en el digital ‘El Nacional’ que por lograr la independencia estaría dispuesto a todo: “¡Hasta el final! Si quieres una cosa te tienes que mojar y ensuciar, la libertad se lo vale”.

Sobre la serie “Cites”, de TV3, señaló que “dicen que se tenía que hacer en español por la financiación. ¿De verdad que con todo el dinero que pone la Generalitat y el Parlament tenemos que aguantar este Frankenstein indigno?”, criticaba también el actor secesionistaen Twitter. Las redes sociales se llenaron de proclamas y mensajes en contra de que la cadena autonómica haya participado en la producción de una serie que no haya sido íntegramente rodada en catalán y sí en castellano.

La serie fue rodada en mayoritariamente en castellano aunque tiene algunas escenas en catalán, ya que se logró financiar gracias a un acuerdo entre TV3 y Amazon. Pero la emisión por la televisión pública fue doblada al catalán, y según apuntan todas las críticas el doblaje no acabó de ser del agrado de los separatistas. De no haberse negociado con Amazon, la serie no hubiera visto la luz de ningún modo por su elevado coste.