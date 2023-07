Un acusado de violar a una menor en Canet de Mar se alojaba en un albergue para menas propiedad de la ex alcaldesa Blanca Arbell (ERC)

La alcaldesa de Canet de Mar en 2019, Blanca Arbell (ERC), siempre se ha visto inmersa en una polémica a nivel municipal y vecinal por los ingresos generados por una casa de colonias de su familia, que acoge a menores extranjeros no acompañados (menas). El Consistorio nunca ha facilitado las cifras, según estas acusaciones.

Fuentes del sector la sitúan en 155 euros por menor y día, lo que equivale a 8.000 euros al día de facturación (bruta) y 2,9 millones al año. Uno de los jóvenes del albergue fue acusado de violar a una menor en el municipio.

En 2019, un hombre entró en esa casa de colonias armado con un machete. Los hechos tuvieron por la tarde, según explicaron los Mossos d’Esquadra, que detuvieron al agresor por amenazas.

A pesar del susto no hubo ninguna persona herida y el detenido quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez. Desde el Ayuntamiento lamentaron que no se trataba de un hecho aislado y Arbell explicó que grupos “malintencionados” con “ideologías no muy democráticas” querían generar una “alarma ficticia” por la presencia de los jóvenes. Aseguró que los datos policiales demuestran que no tenían relación con ningún hecho delictivo en el pueblo.

Sin embargo, los vecinos del barrio Can Salat Busquets de Canet de Mar, la zona más nueva de la población, se cnstituyeron en plataforma vecinal para buscar soluciones al elevado número de delitos que cometían los menas en la zona de la casa de colonias de Can Brugarola, propiedad de Arbell.

Medio centenar de vecinos se reunió para consensuar las movilizaciones que efectuaron tras el gran número de robos que cometieron un grupo de siete a diez de estos jóvenes. “Sabemos que son ellos porque los hemos atrapado robando en nuestras casas y nos han amenazado”, explicaban los vecinos. “Han robado o forzado todas las viviendas”.

“Los hemos vistos saltar de jardín en jardín”, asegurarn. La sensación de inseguridad es manifesta en la zona alta de Canet. La actuación de estos menores también tiene aterrorizados a los adolescentes. “Nos acosan y nos siguen hasta casa mientras nos acechan”, explicaba una joven ante la asamblea vecinal. En otros casos rodean a sus víctimas para robarles el móvil. “Hemos presentado hasta tres denuncias por acoso sexual sobre nuestras hijas, pero las denuncias acaban en nada”, lamentaba una familia.