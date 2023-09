La ANC calienta la Diada: pide reactivar declaración unilateral de independencia "al día siguiente" de la amnistía

La ANC calienta la Diada con unas polémicas declaraciones a tres días del 11-S: la entidad pide reactivar la declaración unilateral de independencia "al día siguiente" de la aprobación de la ley de amnistía. Así lo ha dicho su presidenta, Dolors Feliu, esta mañana en una entrevista en la Ser.

"Al día siguiente ya empezamos a funcionar por nosotros mismos. Después, que nos digan que no se puede hacer", ha señalado. "¿Cómo que no se puede hacer? ¿No nos acabáis de decir que sí, que ya no existe aquella penalización (del 'procés'), que ya lo reconocéis?", ha añadido.

Respecto a la asistencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestación que organiza la ANC con motivo de la Diada, ha asegurado que "es una manera de que pueda escuchar el clamor de la gente". "Hay gente que no está contenta, que está enfadada con estas tácticas de no hacer la independencia, de ir tirando", ha señalado Feliu.

No obstante y todavía sobre el presidente de la Generalitat, Feliu ha dicho que "a un dirigente que no se atreve a hacer una estrategia para la independencia hay que pedirle que convoque elecciones".

Por otro lado, la propia ANC junto a Òmnium Cultural, el Consejo de la República, la AMI y la Intersindical, entre otras entidades independentistas, han constituido este viernes el Pacto Nacional por la Independencia, que tiene por objetivo "debatir e intercambiar propuestas" sobre la independencia.

El pacto se ha presentado en público este viernes en el Ateneu Barcelonès, cuando faltan tres días para la celebración de la Diada, que esperan que sea "masiva" para demostrar la fuerza del movimiento independentista.

En el documento del pacto, las entidades dan por hecho el "cambio de paradigma" y la apertura de "una nueva etapa" del proceso soberanista y apuestan por la "movilización masiva" para "hacer efectiva la independencia".