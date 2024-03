Aragonès culpa a Colau del fracaso de los Presupuestos

Sigue trayendo cola, como no puede ser de otra manera, la convocatoria electoral anunciada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras el fracaso de los Presupuestos en el Parlament. En una entrevista en Rac1, Aragonès ha puesto ahora el foco en la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien acusa de haber entorpecido el acuerdo con los comunes "ahora que ya no lidera el Ayuntamiento". "Cuando era alcaldesa quizás le interesaban que se aprobaran las cuentas, ahora este elemento no está", ha explicado el presidente, que pone de manifiesto el liderazgo de Colau en el seno de una formación que preside Jéssica Albiach, quien finalmente no dio su brazo a torcer y mantuvo su negativa a unas cuentas que no salieron -ni saldrán- adelante.

Tras conocerse en la jornada de hoy que tampoco habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) este año y que el ejecutivo de Pedro Sánchez ya piensa en los de 2025, se pone de manifiesto el indiscernible "cambio de cromos" del que se acusaba tanto a ERC como a los socialistas, que no se ha podido llevar a cabo. Para Aragonès, los pactos en el consistorio de Barcelona también entran en esta ecuación, pues ha destacado la mala relación del grupo municipal de los comunes con el actual alcalde del PSC, Jaume Collboni, que explica, para el dirigente republicano, la incapacidad persuasiva de los socialistas en clave catalana mientras, considera, Sumar en Madrid mantiene otra actitud.

"Seguro que ayudar, no ha ayudado", ha insistido Aragonès, que ha topado con una irónica respuesta por parte de Albiach: "Seguro que la guerra entre Ucrania y Rusia también es culpa de Ada Colau". La dirigente de la formación morada ha aclarado en TV3 que las decisiones dentro del partido se toman de forma colectiva y la portavoz de los suyos en el Ayuntamiento, Janet Sanz, ha añadido que "la responsabilidad para sacar adelante los Presupuestos es de quien gobierna", como recuerda que ha hecho su partido durante sus años de gobierno en Barcelona, y ha defendido que los comunes siempre han estado ahí para sacar adelante "grandes pactos de izquierdas".