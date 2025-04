Así cambiará el Bachillerato en Cataluña a partir del curso 2026-2027

A pesar de la oposición de varias asociaciones y colectivos de profesores, el departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha dado luz verde esta mañana a los cambios en Bachillerato que se producirán a partir del curso 2026-2027.

De esta manera, la Conselleria de Educación y FP adaptará el currículo a la normativa estatal y aceptará el requerimiento del Ministerio, que advertía que Cataluña "no respeta las competencias atribuidas al Estado, cuya razón de ser es asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos". Por lo tanto, el Gobierno avisó que de no producirse los cambios, se podían poner en peligro las homologaciones de estudiantes catalanes que terminaran los estudios en otra comunidad autónoma.

El primer cambio será la fusión de las asignaturas científicas, todas ellas materias de modalidad: Física y Química por un lado, y Biología, Geología y Ciencias Ambientales, por otro. Esta modificación se realiza para ajustar el modelo a la Lomloe, que especifica que en primero de bachillerato hay dos materias de ciencias de modalidad, y no cuatro como tiene ahora Cataluña. De esta manera, con el modelo actual un estudiante catalán que en segundo de Bachillerato quiera estudiar en otra comunidad, no podría convalidar las asignaturas de primero. Presentaría tres materias de modalidad (literatura castellana, física y química), pero según Lomloe tan solo son dos (pues física y química solo es una), por lo que no podría convalidarlas.

Hasta ahora estas asignaturas tenían tres horas cada una, y pasarán a tener cuatro de manera conjunta, lo que supone una reducción drástica. Esta pérdida de horas se compensará con materias optativas, algunas nuevas como Física Plus, Química Plus, Biología Plus o Geología Plus.

El segundo cambio es la reducción del valor del Treball de Recerca (TR), que hasta ahora representaba un 10% de la nota global de bachillerato. Con las modificaciones, pasará a ser una asignatura más (bajando su valor hasta un 4% aproximadamente).

Otra de las peticiones de las asociaciones era ampliar las horas de lengua y literatura, pero Educació lo ha rechazado. Sin embargo, sí ha confirmado que mantiene como materias de modalidad la Literatura Catalana y la Literatura Castellana de segundo de bachillerato.

El siguiente cambio afecta a los alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hasta ahora, podían elegir entre las Matemáticas científicas o las aplicadas a las CC.SS., pero con los cambios se elimina esta posibilidad. Solo podrán cursar las Matemáticas científicas como optativa, no modalidad.

Por último, aunque se mantienen las horas de las asignaturas comunes (12), se aumentan las de modalidad (de tres horas pasarán a cuatro cada una), y se reducen las de optativas (de 9 a 6 horas).

Todas estas modificaciones se aplicarán a partir del curso 2026-2027, y únicamente para aquellos alumnos que empiecen ese año 1º de Bachillerato. Los de 2º todavía seguirán con el decreto actual.

La secretaria de Mejora Educativa del departamento, Pepín Beltran, ha defendido esta mañana junto a la secretaria general de la Conselleria, Teresa Sambola, que estos cambios se realizan para que el alumnado catalán "no tenga ningún problema cuando se traslada a un centro del resto de España a estudiar 2º de Bachillerato".

Beltrán ha asegurado que con los cambios "no perdemos horas de ciencias", y ha insistido en que las materias de modalidad fusionadas "garantizan los conocimientos básicos". "La homologación ha de estar garantizada ni que sea para un alumno", ha concluido la secretaria.

Estos cambios han causado descontento entre la comunidad educativa. La plataforma Ciencies en Perill lamenta la fusión de las asignaturas científicas y critica las modificaciones del departamento.

"Es una medida perjudicial para la educación científica. Veníamos de reducir ya una hora y ahora una más", ha asegurado Aina Barberà, miembro de la plataforma, en 3CAT.

La asociación critica que deberán impartir el mismo temario en la mitad del tiempo, y que "nunca ha existido" un diálogo con la consellería. "No se nos ha hecho caso ni a nosotros, ni a las universidades, sociedades científicas, colegios profesionales, claustros de centros educativos ni a las familias preocupadas por la formación de sus hijos", explica.