Puigdemont ataca a Illa en el Consell Nacional de Junts

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de acudir a Madrid para tranquilizar a los poderes del Estado mientras Catalunya "colapsa" con el servicio de Rodalies.

"Cataluña no puede tener un presidente que, mientras el país se colapsa en un servicio esencial que afecta a decenas, cientos de miles de sus ciudadanos, se va a Madrid para decir que todo funciona muy bien", ha reprochado Puigdemont en su intervención telemática en el Consell Nacional de Junts, celebrado en el Teatre de l'Amistat de Mollerussa (Lleida).

El líder de Junts ha cargado contra la conferencia 'Catalunya lidera' que Illa protagonizó el jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En su discurso, Puigdemont ha acusado al jefe del Ejecutivo catalán de intentar calmar a los poderes estatales asegurándoles que Catalunya no causará problemas y que enriquecerá aún más al Estado. "Va voler tranquil·litzar els poders de l'Estat dient-los que no molestarem més", ha subrayado en catalán.

Críticas a la gestión de la lengua y la inmigración

Puigdemont también ha acusado al Govern de "abandonar" la lengua catalana y de no defender los derechos de sus hablantes. "No es normal que en tu propio país corras el riesgo de ser vexado si pides un café en catalán o que el médico no te entienda si te duele el estómago", ha denunciado el expresidente.

En su intervención, ha defendido la necesidad de reforzar la "alternativa" que supone Junts y ha reclamado más competencias en materia de inmigración. Ha asegurado que el acuerdo con el Gobierno central permitirá a Catalunya disponer de atribuciones "prácticamente como las de un Estado" en esta materia, incluyendo el requisito del catalán para residir y trabajar en el territorio. "Volem les eines d'estat en matèria d'immigració per mantenir la cohesió", ha insistido.

Turull y la oposición a Illa

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmado la posición del partido en la oposición y ha criticado al Govern de Illa por su gestión de Rodalies. "Antes de pedir perdón, Illa seguro que ha pedido permiso", ha ironizado. Ha denunciado que el Gobierno catalán prioriza "no molestar a Pedro Sánchez" antes que defender los intereses de los ciudadanos y ha insistido en la necesidad de reclamar la gestión integral del servicio ferroviario. "Si el Govern no es capaz de gestionar Rodalies de manera eficiente, que dejen de engañarnos", ha sentenciado.

Turull también ha defendido el papel de Junts en la negociación con el PSOE y ha reivindicado los avances conseguidos en las últimas semanas, como el mecanismo de mediación internacional o la cesión de competencias en inmigración. "Contra el discurso de algunos que quieren pasar página, hemos demostrado que el mecanismo de verificación internacional es efectivo", ha afirmado.

El acto ha finalizado con gritos a favor de la independencia, reflejando la voluntad de Junts de seguir marcando perfil propio frente al PSC y otras fuerzas independentistas como ERC o Aliança Catalana.