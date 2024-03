Las ayudas para los agricultores se complican tras el fracaso de los presupuestos

Son muchas las consecuencias tras la negativa a los presupuestos propuestos por el Govern de la Generalitat. Una de ellas son las ayudas prometidas al primer sector en materia de sequía, que quedaban recogidas en las cuentas.

Hoy, el conseller de Acción Climática, David Mascort, ha afirmado que "no están en peligro", pero ha admitido que cree que será más complicado si deben impulsarse nuevas ayudas para este mismo año.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Amposta, junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras reunirse con la Taula de Consens del Delta de l'Ebre.

"Para dar cumplimiento a las que ya han salido teníamos presupuesto y para las que iban a salir hay que hacer un ajuste, pero si tenemos que hacer para 2024 será más complicado. Veremos cómo hacemos los encajes necesarios", ha detallado.

De todas maneras, el conseller ha remarcado que esta prórroga no tendría que afectar a algunos proyectos como las nuevas desalinizadoras previstas: "En las desalinizadoras no tendría que haber retraso porque la financiación viene del Ministerio y de los fondos Next Generation".

Lo que sí que cree es que puede haber más dificultad para llevar a cabo las actuaciones previstas para este año, como la modernización de regadíos, ya que "en el presupuesto de 2024 había más dinero que en el del 2023", y ha dicho que harán las que tenían comprometidas hasta ahora pero no nuevas.

En el ámbito de las obras para la regeneración del agua o en cuanto a pozos nuevos, ha señalado que tampoco se dejarán de hacer pero que "será más difícil hacerlo con la misma diligencia".

Por su parte, Ribera ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "seguir respaldando y facilitar el apoyo" a actuaciones ante la sequía, a pesar de la renuncia del Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el adelanto electoral en Catalunya, pero afirma que habrá que ver si se requiere algún ajuste: "Nuestro compromiso es seguir respaldando intervenciones frente a la sequía aún no siendo demarcaciones competencia del Estado".