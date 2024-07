El Ayuntamiento obliga a cerrar las antiguas pajarerías de La Rambla el jueves

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado tiempo hasta el jueves a los comerciantes de las antiguas pajarerías de La Rambla de la ciudad para abandonar los puestos y procederá a retirar las llaves a quienes aún permanezcan en el lugar el 11 de julio a las 9 de la mañana.

La medida afecta a once antiguas pajarerías y fue comunicada oficialmente el 23 de junio a través de un escrito, en el que se informó a los comerciantes que tenían 10 días hábiles para abandonar los puestos ubicados en medio del paseo, siendo el miércoles 10 de julio el último día que cuentan con habilitación para permanecer en los quioscos.

Representantes del área de Comercio y Mercados del ayuntamiento han confirmado a EFE que este jueves 11 de julio a las 9 recorrerán La Rambla para comprobar quién ha cesado con la actividad y solicitar las llaves a quien aún permanezca en el lugar.

Los comerciantes se niegan a abandonar el lugar

Los comerciantes han anunciado que no tienen intención de abandonar los puestos, ya que hay sentencias firmes en su favor, además de haber presentado nuevos recursos.

El portavoz de las antiguas pajarerías, Xavier Cuenca, ha confirmado a EFE: "No pensamos entregar las llaves y hoy mismo hemos presentado dos contenciosos administrativos en un Juzgado de Primera Instancia en el que hemos solicitado medidas cautelares".

Los puesteros solicitan que se suspenda esta decisión del ayuntamiento al considerar que "no hay sentencias firmes, no hay orden judicial que avale el desalojo y no hay ninguna urgencia", ya que las obras de remodelación de La Rambla no afectarán el espacio que ellos ocupan hasta 2026.

En el mismo sentido, Cuenca ha asegurado que hay cautelares vigentes que el ayuntamiento "no está respetando" y que amparan a los comerciantes para continuar trabajando en el lugar.

También ha destacado que la semana pasada acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, una presentación que lleva un "reclamo contencioso" presentado previamente en la justicia española.

Por otra parte, Cuenca ha hecho referencia a una propuesta que acercaron los comerciantes para entregar de forma voluntaria las llaves de las paradas de La Rambla a fin de año, a cambio de que les permitan continuar trabajando, renunciar a cualquier proceso judicial y retirar los que están en marcha.

Si bien el consistorio no ha dado respuestas a esta planteamiento, fuentes de la administración han confirmado a EFE que están al tanto de la misma, pero que "continúa con el procedimiento reglado para actuar con todas las garantías y por el interés general".

Una decisión que se toma tras varias resoluciones judiciales

La decisión de obligar a cerrar los puestos de las antiguas pajarerías se ha tomado tras la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de mayo pasado que consideró que no existe vulneración de los derechos fundamentales en la decisión municipal de ejecutar la orden de desalojo de estas paradas.

Este había sido el reclamo de los comerciantes tras haber promovido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que estos espacios fueran declarados patrimonio cultural inmaterial de Cataluña, propuesta que finalmente quedó rechazada en el Parlament.

Tras ésta y otras resoluciones judiciales que han dado la razón a los planteamientos defendidos por el ayuntamiento, la administración ha continuado con el proceso para poner fin a la actividad de estas concesiones una vez finalizada su vigencia.

A partir de ahora, se estudiará cuál podrá ser el momento más adecuado para el derribo de las paradas, según el avance de las obras de reforma de la Rambla que ya se están ejecutando, han informado desde el ayuntamiento. EFE

