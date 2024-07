La banda The Vaccines actuará en Madrid y Barcelona en octubre

La banda británica The Vaccines actuarán en octubre en Madrid y Barcelona para presentar su sexto disco, 'Pick-up full of pink carnations', ha informado este lunes la promotora Live Nation en un comunicado. The Vaccines actuarán el 15 de octubre en la sala But de Madrid y al día siguiente en la sala Apolo de Barcelona, y las entradas se pondrán a la venta este miércoles. La banda publicó en 2011 su primer álbum, 'What did you expect from The Vaccines?', y a partir de ese disco han lanzado éxitos como los temas 'If you wanna', 'Teenage icon' y 'I always knew'.