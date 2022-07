Xavier Trias se abre a presentarse a la alcaldía de Barcelona con Junts

Revelación sorpresa de Xavier Trias a un año de las elecciones municipales: el ex primer edil abre la puerta por primera vez a optar a la alcaldía de Barcelona con Junts y asegura ahora que tiene pendiente estudiar esta posibilidad con el partido a la vuelta de las vacaciones. Un anuncio que llega después de que el propio posconvergente se autodescartara hace unas semanas, cuando Elsa Artadi se retiró de la primera línea política.

“El presentarse o no presentarse depende de para hacer qué y esto exige poner en orden Junts. Ahora tenemos un congreso este fin de semana. Que se pongan en orden, yo me voy de vacaciones y en septiembre nos sentaremos tranquilamente y hablaremos”, ha anunciado en una entrevista en Rac 1 este miércoles.

Para dar el paso y acudir al rescate de Junts en Barcelona -el partido de Borràs no tiene candidato en la capital catalana y las encuestas no son nada favorables- el ex alcalde ya ha avanzado que pondrá sobre la mesa sus condiciones: “Se tiene que hacer una candidatura de verdad, en la que todo el mundo esté de acuerdo y el partido esté fuerte”. “Tienen que aceptar una manera de hacer del Trias que no siempre es compatible con los partidos. Yo no estoy dispuesto a según que discusiones y rifirrafes”.

Un mensaje directo hacia la línea de flotación posconvergente, con Jordi Turull (secretario general) y especialmente Laura Borràs en el punto de mira tras coger el mando de un partido dividido en dos familias. Justo este fin de semana, la formación heredera de la extinta Convergència celebra la segunda parte de su congreso en la que los principales cuadros y la militancia votarán las ponencias política y organizativa para encarar esta nueva etapa política.

Lo cierto es que el tablero municipal barcelonés sigue agitado sobre todo para Junts, con varios nombres en liza: ha sonado Jaume Alonso Cuevillas, perfil cercano a Borràs, y Josep Maria Argimon, actual consejero de Salud. De hecho, este último ha avalado el nombre de Trias tras conocerse sus declaraciones: “El alcalde Trias ha sido un gran alcalde, es un nombre muy sólido, bienvenida esta opción”, ha dicho el conseller en declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de derribo para la construcción del futuro Hospital del Mar.

A menos de un año de las municipales y tras la confirmación de Ada Colau de optar a su tercer mandato, la oposición prepara el terreno para tratar de asaltar el Ayuntamiento de Barcelona, segundo más importante de España. De momento, ya hay otros dos candidatos confirmados (falta que superen las primarias, un trámite interno que parece anecdótico), que son los que más opciones de victoria tienen a tenor de las encuestas: Jaume Collboni (PSC) y Ernest Maragall (ERC).