Barcelona pierde el tren de Francia

Esta semana Barcelona perdió las conexiones de tren de alta velocidad hasta Marsella y Lyon. El motivo es la decisión, por parte de la compañía estatal francesa SNCF, de no renovar el acuerdo con Renfe, operando conjuntamente las conexiones entre España y Francia mediante la sociedad conjunta Elipsos. Según Renfe, desde 2013 esta sociedad había acumulado 5,5 millones de viajeros. A partir de ahora, las conexiones con Francia estarán operadas por SNCF en solitario, que ha decidido mantener sólo el trayecto Barcelona-París (con un tren por sentido diario) y prescindir de las conexiones con las ciudades de Marsella y Lyon. Además, no permite que Renfe opere en solitario en Francia hasta que los trenes obtengan el certificado de seguridad francés.

Renfe, a su vez, ha explicado que ya ha solicitado el certificado de seguridad francés para volver a operar con el país galo, pero de momento no ha obtenido respuesta. Cuando obtenga el permiso recuperará las conexiones hasta Marsella y Lyon. Sin embargo, Renfe asegura que todavía no ha recibido respuesta de las autoridades galas y ha lamentado que la ruptura de las relaciones entre las dos compañías públicas tenga lugar después de permitir que la compañía privada francesa Ouigo se asentara en España. Considera que, a diferencia de España, Francia no está poniendo facilidades para liberalizar el transporte ferroviario.

La Asociación para la Promoción del Transporte Público ve la pérdida de las conexiones entre Barcelona, Marsella y Lyon como un retroceso muy importante en la movilidad entre ambos países. “Es un escándalo absoluto. Hemos pagado 3.500 millones por un túnel por el que pasarán dos trenes diarios. Será imposible que una persona de Perpiñán o Narbona venga a pasar el día a Barcelona”, concluye Daniel Pi

El divorcio ha sido complicado, con SNCF siendo la que ha decidido poner fin a la alianza, a pesar del rechazo de Renfe. De hecho, hace poco más de un año, Renfe-SNCF tenía planes de futuro como potenciar a Barcelona como hub ferroviario doblando las frecuencias, teniendo en cuenta que la ciudad actuaba como parada que centralizaba las conexiones desde Tarragona, Lleida, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga hacia el país vecino.

No obstante, la compañía francesa ha preferido romper el acuerdo con Renfe de manera unilateral, según lamenta el operador español. Ha pasado como en Italia, donde SNCF también ofreció un servicio conjunto con la operadora italiana hasta que puso fin al acuerdo y pasó a hacerlo en solitario.

No es el mismo caso que otros países como Alemania y Suiza, donde Francia ha preferido alargar la cooperación. La extensión de la red Nightjet es la única esperanza a medio plazo para que los barceloneses dispongan de un tren nocturno. En la última fase de despliegue de nuevas líneas se encuentra la ruta entre Zurich y Barcelona. Las compañías ferroviarias de Francia (SNCF), Alemania (DB), Austria (ÖBB) y Suiza (CFF) se han unido para llevar a cabo un proyecto que prevé crear varias líneas de trenes nocturnos, que llegarán a unir 13 ciudades europeas, entre las que se encuentra Barcelona. En los próximos años, por lo tanto se crearán nuevas rutas bajo el paragüas de Nightjet, nombre que ya reciben los trenes de la compañía ferroviaria austríaca ÖBB que circulan de noche y que, actualmente, funcionan en Austria, Bélgica, Alemania, Italia y Suiza.

Las dos primeras líneas de este nuevo proyecto entrarán en funcionamiento el mes de diciembre de este año y unirán Viena y Múnich, por un lado, y Zúrich, Colonia y Ámsterdam, por otro. Despuñes, Zúrich y Roma, con parada en Milán. Y a finales de 2023 se prevé que queden unidas también Viena y Berlín con Bruselas y París. Y, finalmente, en diciembre de 2024 empezarían a circular los trenes directos entre Barcelona y Zúrich, la última línea prevista por ahora.