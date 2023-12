Barcelona quiere derribar el Kubo y la Ruïna pero descarta levantar un CAP

El Ayuntamiento de Barcelona quiere que los edificios de El Kubo y La Ruïna sean declarados "ruina económica y estructural" para poder derribarlos. Según ha explicado la concejala de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugenia Gay, la intención es que el espacio que ocupan estos dos inmuebles de la Bonanova, desocupados la semana pasada, se convierta en "una zona de disfrute para el vecindario". Gay se refirió así en el Consejo Plenario del distrito, en respuesta a una pregunta del PP. El consistorio está esperando el resultado de los informes, tanto municipales como de Bomberos de Barcelona, sobre la situación de las fincas para poder actuar.

La concejala también ha descartado que en este espacio se pueda realizar un centro de atención primaria como pedían los vecinos. "Es una solución inviable", ha asegurado. De hecho, estas dos fincas son de propiedad privada y la Sareb tiene el 60%, el resto pertenecen más o menos a partes iguales a una familia y a una sociedad limitada. Al parecer, la familia en cuestión, que vive en el extranjero, ya manifestó su voluntad de sumarse a cualquier operación de venta que comande la Sareb. Aún no trascendieron las intenciones del tercer propietario, pero todo apunta a que no pondría grandes dificultades.

En el caso de La Ruïna, tiene una calificación de vial, y en el del El Kubo, de zona verde y también tiene una afectación vial. Por tanto, en ninguna de las dos se pueden construir equipamientos. "De momento la adquisición no está prevista", ha asegurado Blas Navalon, consejero técnico del PSC.

Así las cosas, el Ayuntamiento descarta el CAP por tratarse de dos edificios de propiedad privada que, además, tienen una calificación urbanística que no permite hacer un equipamiento. Navalon también pronostica que el estado de ambas fincas no es óptimo. "Las fotografías que muestran los interiores no auguran un buen futuro a las edificaciones", ha explicado.

La Asociación de Vecinos de la Bonanova, a su vez, había pedido al Ayuntamiento convertir los edificios ocupados de Kubo y La Ruina en un CAP para el barrio. La entidad vecinal lleva años reclamando que se abra un nuevo centro de atención primaria en un lugar más céntrico y creen que los dos edificios, todavía ocupados, se encuentran en un lugar idóneo. Otros vecinos, a nivel individual, también le han expuesto la necesidad, ya que aseguran que para mucha gente del barrio, el CAP Vallcarca-Sant Gervasi les queda muy lejos. Para llegar, deben realizar un viaje de 20 minutos en transporte público o ir en coche, porque a pie supondría más de media hora caminando, y el trozo final, en subida. Por eso insisten en el Ayuntamiento que no deje pasar la oportunidad.

El pasado 30 de noviembre, los Mossos d'Esquadra llevaban a cabo la operación para el desalojo de Kubo y La Ruïna en la Bonanova de Barcelona , que finalizó con siete personas detenidas. Tras cinco horas de operación, la policía catalana acordonó la zona accedió a los dos edificios para desalojarlos.